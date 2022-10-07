Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі

Турецький лідер підтвердив готовність зробити свій внесок у мирне врегулювання війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 7 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба турецького президента.

У повідомленні зазначається, що Ердоган та Путін обговорили останні події у російсько-українській війні, а також питання турецько-російських відносин.

«Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх», – сказано в повідомленні.

Пресслужба Кремля наразі ще не надала інформації про телефонну розмову між президентами Туреччини та Росії.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 29 вересня. Тоді лідери двох держав вони обговорили можливість поновлення переговорів між РФ та Україною.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.