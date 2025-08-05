Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію

Видання Türkiye писало, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здійснить візит до Києва

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заперечив інформацію про нібито запланований найближчими днями візит турецького лідера Тайїпа Ердогана до України. Про це дипломат зауважив у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

Наріман Джелял зауважив, що за завданням президента Володимира Зеленського українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.

Нагадаємо, видання Türkiye писало, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган здійснить візит до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського. За даними медіа, на порядку денному візиту очікуються угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял також зазначив: «Зараз ми активно працюємо над організацією візиту президента Ердогана до України. Президент Зеленський особисто передавав запрошення і я його повторив під час зустрічі з турецьким президентом. Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації».

До слова, посол в Туреччині Наріман Джелял зауважив, що існує щонайменше дві ключові причини, чому Туреччина активно організовує переговори між Росією та Україною на своїй території, виступаючи посередником.