Загадкове вбивство у Стамбулі: тіло чоловіка було із запискою російською мовою

Тіло 25-річного чоловіка з чорним сміттєвим пакетом на голові, заклеєним скотчем, було знайдено у лісі біля узбіччя дороги

У лісовій місцевості Стамбула, на узбіччі дороги, було виявлено тіло молодого чоловіка із чорним пакетом на голові. Поруч із ним знайшли записку, написану російською мовою. Як пише «Главком» із посиланням CNN Türk, жодних документів, що засвідчують особу, загиблого не виявилося.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, вранці перехожий помітив людину, яка лежала нерухомо в лісистій місцевості. Після отримання повідомлення на місце події були направлені парамедики та поліція.

«Тіло 25-річного чоловіка було знайдено в лісі в районі Сариєр, його голова була загорнута в чорний сміттєвий пакет і заклеєна скотчем. Поруч із тілом було знайдено записку, написану російською мовою, та чорну сумку, в якій був мобільний телефон, транспортна картка Istanbulkart, гроші та особисті речі», – йдеться у статті. При цьому, про що йдеться у записці, ЗМІ не пишуть.

Чоловіка виявлено із пакетом на голові

Після проведення первинного огляду та слідчих заходів за участю прокурора тіло направлено до судово-медичної експертної організації. За цим фактом ведеться розслідування.

До слова, Туреччина потерпає від потужної хвилі лісових пожеж, які вже забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей. Причиною цього лиха стала рекордна температура повітря, яка сягнула 50,5°C у місті Ширнак, що є найвищим показником в історії спостережень у країні.