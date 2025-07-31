Туреччина запускає у продаж у ЄС свій електричний позашляховик

Перший вітчизняний електричний позашляховик Туреччини, Togg T10X, готується до дебюту на європейській арені

Проєкт електромобіля, розробленого та виробленого в Туреччині за підтримки турецької держави, незабаром презентують у Європейському Союзі на Мюнхенському автосалоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sonhaber.

Новий турецький транспортний засіб є позашляховиком вартістю до 40 тис. євро. Це Togg T10x – перша модель бренду, створена в Туреччині в рамках великого спільного підприємства (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu). Його система повного приводу забезпечує потужну продуктивність із 435 кінськими силами. Зарядна потужність може сягати 180 кВт.

Перший вітчизняний електричний позашляховик Туреччини, Togg T10X, готується до дебюту на європейській арені на автосалоні (IAA) 2025 року в Мюнхені. Журнал Auto Bild випробував автомобіль на європейських дорогах перед виставкою. Майже 2000-кілометрова подорож зі Стамбула до Мюнхена розпочалася на виробництві в турецькому місті Гемліку неподалік Бурси та продовжилася через Болгарію, Сербію, Хорватію, Словенію та Австрію до Німеччини.

«Видання Auto Bild повідомило, що Togg привернув значну увагу співробітників прикордонних переправ та інших учасників дорожнього руху. Транспортний засіб був описаний як такий, що «забезпечує плавну їзду». Цікаво, що Togg, який створив власну мережу зарядних станцій, подібну до Tesla в Туреччині, пропонує 200 кВт⋅год безкоштовної енергії на зарядних станціях у Сербії», – йдеться у статті.

Компанія Togg була організована у 2017 році силами п'яти великих турецьких корпорацій та за підтримки уряду. Автомобільний бренд має власний завод і підприємство з виробництва акумуляторів у Бурсі. Виробництво першої моделі, позашляховика T10x, для місцевого ринку розпочалося у 2023 році. Ціна такого автомобіля у Туреччині стартує від 31 000 євро

Як пише видання, це суттєво вдвічі менше, ніж у Volkswagen ID.4, де навіть проста модель електроавто коштує не менше 40 000 євро. Вартість для Європи поки що не оголошена. Очікується, що ціна в Німеччині буде вищою за турецьку, але вона все ще може бути доступнішою порівняно з Tesla Model Y та іншими аналогами.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік. Серед усіх автомобілів 6,4 тис. одиниць нових (-21%) та 25,2 тис. вживаних, ввезених з–за кордону (-11%). Тобто на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 19% продажів, проти 24% в I півріччі 2024 р., а серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 22%, проти 25% роком раніше.