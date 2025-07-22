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Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
Житло у Туреччині вважається гарною інвестицією
фото із відкритих джерел

Туреччина залишається привабливою країною для купівлі житла

У червні 2025 року громадяни України посіли друге місце за кількістю придбаної нерухомості в Туреччині серед іноземних громадян. Про це свідчать свіжі дані Статистичного інституту Туреччини (TÜİK), пише «Главком».

Згідно з опублікованою інформацією, українці придбали 111 об’єктів нерухомості, поступившись лише росіянам, які традиційно залишаються головними іноземними інвесторами в турецький ринок житла – 326 угод за місяць.

На третьому місці опинилися громадяни Ірану (109), далі йдуть Ірак (97), Німеччина (95), Азербайджан (71), Казахстан (66), Китай (54), США (41) і Палестина (40).

Експерти пов’язують зростання інтересу до турецької нерухомості з наступними факторами:

  • Відносно низький поріг входу: вартість житла в Анталії, Аланії та Мерсині залишається привабливою в порівнянні з європейським ринком;
  • Можливість використовувати житло як засіб збереження капіталу і варіант евакуаційної адреси в умовах війни.
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах фото 1

Крім того, в червні Туреччина зафіксувала приплив покупців з України у зв’язку з активним туристичним сезоном і інвесторами, які бажають отримати орендний дохід у валюті. Незважаючи на загальне зниження покупок нерухомості росіянами порівняно з піковими значеннями 2022-2023 років, росіяни в червні 2025 року знову стали найбільшими іноземними покупцями в Туреччині. Це підтверджує триваючий тренд релокації, в тому числі у форматі постійного або тимчасового проживання на тлі міжнародної ізоляції РФ.

З урахуванням поточних геополітичних умов і привабливості турецького ринку, Україна може зберегти високі позиції в рейтингу іноземних покупців нерухомості в Туреччині і в найближчі місяці. При цьому очікується пожвавлення інтересу і з боку країн Центральної Азії та Близького Сходу.

В цілому Туреччина залишається одним з провідних напрямків для інвестицій в нерухомість серед громадян пострадянського простору.

До слова, Стамбул побив рекорд зростання вартості оренди житла за останні п'ять років, випередивши за цим показником колишніх рекордсменів, якими досі були Женева та Нью-Йорк. Про це йдеться у звіті Deutsche Bank «Картографування світових цін 2025». 

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Теги: росіяни житло рекорд українці Стамбул нерухомість Туреччина

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