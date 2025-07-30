Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі
Співробітника посольства Туреччини затримано у столиці Ізраїлю, коли він потай фотографував неповнолітніх дівчат і жінок на місцевому пляжі
Між Ізраїлем та Туреччиною розгорівся гучний дипломатичний скандал, який відбувається на фоні і так напружених стосунків між країнами. Як пишуть турецькі ЗМІ, 29-річного співробітника посольства Туреччини в столиці Ізраїлю Омера Кьоше минулого тижня було затримано на місці злочину на пляжі Тель-Авіва за зйомку в жіночій роздягальні неповнолітніх дівчаток і жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на soL haber.
Кьоше дістався туди потай, сховався в одній з кабінок і знімав дівчат, що переодягаються, в сусідніх кабінках. Дівчатка помітили телефон, сказали дорослим та підозрюваного затримала поліція. Зокрема однією із жертв Омера Кьоше виявилась 13-річна дівчинка, фото і відео неповнолітньої були знайдені у телефоні дипломата.
Також у телефоні Кьоше було виявлено десятки відео записів дітей та інші матеріали сексуального та непристойного характеру. Як з'ясувалося, Кьоше був направлений в дипломатичну місію до Ізраїлю за квотою, як ветеран перевороту 15 липня.
Підозрюваного, якого допитали у відділку поліції, потім доставили до Тель-Авівського кримінального суду, де було прийнято рішення про продовження його утримання під вартою за підозрою у сексуальних домаганнях.
Джерела в Міністерстві закордонних справ заявили, що Кьоше не був дипломатом, а перебував у тимчасовому відрядженні для допомоги з переїздом будівлі. Джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що у них немає доказів які б вказували на провину Кьоше. Джерела в Міністерстві закордонних справ також заявили, що звинувачення є серйозними, але їм ще не надано жодних документів і додали: «За необхідності, розслідування обов’язково буде проведено в Туреччині».
Дипломати також звернулися до влади з проханням передати підозрюваного під домашній арешт на території посольства, але влада Ізраїлю відмовила. Зараз не зовсім зрозуміло – чи відіграє роль його статус недоторканності у вирішенні у цій кримінальній справі чи ні.
До слова, столична поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків, які забралися на верхівку будівельного крана.
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