Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі

Співробітника посольства Туреччини затримано у столиці Ізраїлю, коли він потай фотографував неповнолітніх дівчат і жінок на місцевому пляжі

Між Ізраїлем та Туреччиною розгорівся гучний дипломатичний скандал, який відбувається на фоні і так напружених стосунків між країнами. Як пишуть турецькі ЗМІ, 29-річного співробітника посольства Туреччини в столиці Ізраїлю Омера Кьоше минулого тижня було затримано на місці злочину на пляжі Тель-Авіва за зйомку в жіночій роздягальні неповнолітніх дівчаток і жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на soL haber.

Кьоше дістався туди потай, сховався в одній з кабінок і знімав дівчат, що переодягаються, в сусідніх кабінках. Дівчатка помітили телефон, сказали дорослим та підозрюваного затримала поліція. Зокрема однією із жертв Омера Кьоше виявилась 13-річна дівчинка, фото і відео неповнолітньої були знайдені у телефоні дипломата.

Також у телефоні Кьоше було виявлено десятки відео записів дітей та інші матеріали сексуального та непристойного характеру. Як з'ясувалося, Кьоше був направлений в дипломатичну місію до Ізраїлю за квотою, як ветеран перевороту 15 липня.

Спроба військового перевороту в Туреччині в 2016 році, також відома як Турецький воєнний путч ( тур. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi ) – події, що відбулися з вечора 15-го по ранок 16 липня 2016 року. Група військових хотіла здійснити військовий переворот у країні, взявши під свій контроль низку стратегічно важливих об'єктів в Анкарі, Стамбулі, Коньї, Мармарисі, Малатьї та Карсі. Ця спроба обернулася невдачею – влада залишилася у законного президента Ердогана та уряду Туреччини.

Підозрюваного, якого допитали у відділку поліції, потім доставили до Тель-Авівського кримінального суду, де було прийнято рішення про продовження його утримання під вартою за підозрою у сексуальних домаганнях.

Джерела в Міністерстві закордонних справ заявили, що Кьоше не був дипломатом, а перебував у тимчасовому відрядженні для допомоги з переїздом будівлі. Джерела в Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що у них немає доказів які б вказували на провину Кьоше. Джерела в Міністерстві закордонних справ також заявили, що звинувачення є серйозними, але їм ще не надано жодних документів і додали: «За необхідності, розслідування обов’язково буде проведено в Туреччині».

Дипломати також звернулися до влади з проханням передати підозрюваного під домашній арешт на території посольства, але влада Ізраїлю відмовила. Зараз не зовсім зрозуміло – чи відіграє роль його статус недоторканності у вирішенні у цій кримінальній справі чи ні.

До слова, столична поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків, які забралися на верхівку будівельного крана.