Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай, руками Пакистану показує Москві: відчепіться від Баку і йдіть на замирення
колаж: glavcom.ua

Казахстан, Узбекистан та Азербайджан утворили компанію про створення зеленого енергетичного коридору в Європу

Ердоган заявив, що Алієв готовий до врегулювання стосунків з РФ. Ми ще не розуміємо, якою буде відповідь Путіна, але, чомусь, здається, він піде на примирення, якщо остаточно не здурів. Але це буде дуже гірке для нього примирення.

• 1 •

За останні два тижні, з моменту загострення стосунків РФ-Азербайджан відбувся, без перебільшення, глобальний зсув на Південному Кавказі. Якщо коротко – Баку, не просто не пішов на поводу у росіян, а показав Росії на її місце. А Москва навіть побоялася (як мінімум поки) ввести торгові санкції.

• 2 •

Алієва підтримав не лише Ердоган. До нього у гості приїхав керівник Пакистану. А у перекладі на людську мову це означає, що «привіт» Путіну тут передав Пекін (Пакистан один з головних партнерів Китаю у світі). Окрім того, Азербайджан, 4 липня, був запрошений на саміт ШОС (організація, де повний контроль має Китай).

• 3 •

Казахстан, Узбекистан та Азербайджан утворили компанію про створення зеленого енергетичного коридору в Європу. Азербайджан має намір прокласти кабель дном Чорного моря для з'єднання Центральної Азії, Кавказу, Європи, Каспійського та Чорного морів єдиним енергокоридором. Просто для розуміння процесів, які відбуваються навколо нас: Узбекистан планує експортувати 10-15 млрд кВт годин зеленої енергії до 2030 року.

• 4 •

Все, що ми бачили протягом останніх днів – це війна через проксі, але без воєнних дій. Туреччина руками Азербайджану показала Росії, що вона стає головним гравцем в пострадянському Закавказзі. І тут, як би це зараз дивно не звучало, але питання переходу Грузії у, як мінімум, подвійне підпорядкування Росії та Туреччини це питання часу. Вірменію Росія просто кидає в обійми Туреччини.

• 4 •

Туреччина різко розширила свої впливи на Центральну Азію, якщо раніше, країни Центральної Азії балансували між Китаєм і Росією, то тепер, вони будуть пробувати балансувати свої можливості у трикутнику Китай, Росія, Туреччина.

• 6 •

Туреччина не ставить перед собою мету знищення Росії, бо в Анкарі прекрасно розуміють: ні Китай, ні США, ні взагалі ніхто крім нас і балтійських країн цього не хоче. І тому, Туреччина грає в ослаблення Москви без доведення ситуації до загострення. І головне, вони грають руками Азербайджану.

• 7 •

Китай, руками Пакистану показує Москві: відчепіться від Баку і йдіть на замирення. А паралельно, Путін оголосив 4-денний (!) візит в Пекін на 80-у річницю перемоги КНР над Японією. Це не просто зализування Сі. Це суперзализування. Бо Путін розуміє: його існування залежить від Трампа та СІ. І він буде лизати.

• 8 •

Що далі? Південний Кавказ і Центральна Азія будуть рухатися повільно, але впевнено від РФ. Європа програла цей регіон, а США поки навіть не бачить його. Ми ж маємо просто винести правильні висновки з того, що можна грати у складніші ігри ніж або-або.

Світ тектонічно змінюється.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія санкції війна Китай путін Європа Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп дистанціюється від обіцянок припинити війну, називаючи ситуацію «угодою Байдена»
Трамп після розмов із Путіним і Зеленським здивував заявою про війну в Україні
Сьогодні, 19:37
Дипломат пробув у російському відомстві близько години, після чого покинув будівлю
Москва викликала «на килим» посла Азербайджану (відео)
1 липня, 11:12
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС
25 червня, 20:36
Запровадження CBAM у повному обсязі зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС, зауважив Щелкунов
Україна не готова до запровадження екомита CBAM – ICC Ukraine
23 червня, 13:07
Зеленський про фронт: На Харківському напрямку – складно
Як змінилася ситуація за тиждень на фронті. Президент оприлюднив дані Ставки
21 червня, 14:33
Зеленський дав інтерв'ю Bild
Росія просто бреше Трампу – Зеленський
12 червня, 01:02
Напад на Мігеля Урібе стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон
Замах на кандидата в президенти Колумбії: головне за ніч
8 червня, 07:09
У Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами
«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»
6 червня, 11:44
На початку червня ЗСУ вже атакували підприємство «ВНДІР-Прогрес», тоді воно тимчасово призупиняло виробництво
ЗСУ вдруге за літо атакували російський завод, що виготовляє компоненти для «Шахедів»
Сьогодні, 17:33

Вадим Денисенко

Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
Путін послав Трампа. Що далі?
Путін послав Трампа. Що далі?
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
28K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
22K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
17K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
9637
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua