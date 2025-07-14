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Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
Туристів більше не приваблює Анталія
фото із відкритих джерел

Турецький експерт запевняє, що рівень заповнюваності готелів в Анталії суттєво нижчий за очікуваний

Анталія, одна із перлин Середземномор'я, зіткнулася з несподівано слабким туристичним сезоном 2025 року. Попри вимушене зниження цін у готелях, кількість туристів залишається недостатньою, а країни-конкуренти, такі як Іспанія, Греція та Єгипет натомість демонструють значне зростання турпотоку. Про це пише «Главком» із посиланням на Hasret Gazetesi.

Хаміт Кук, відомий турецький експерт з туризму, висловив глибоке занепокоєння ситуацією. «Зараз липень і всі готелі повинні були бути заповнені повністю, але у нас заповнюваність становить 70-80%», – заявив Кук, підкреслюючи критичність становища.

За його словами, навіть досягнення показників 2024 року, яке саме по собі вже не є успіхом на тлі зростання конкурентів, опинилося під сумнівом.

Особливо гостро проблема відчувається у деяких регіонах. У той час як Кунду та Белек змогли втримати відносно високу заповнюваність шляхом агресивного зниження цін, в Аланії та Кемері, як і раніше, спостерігаються вільні місця, попри вжиті заходи щодо здешевлення відпочинку. Експерт також наголосив на тривожній тенденції: Туреччина втрачає свою привабливість для туристів із середнім рівнем доходу.

«Більшість турецьких туристів – це люди з низьким доходом. У них більше немає грошей на витрати; схоже, нас перевели в нижчу лігу туризму», – підсумував Хаміт Кук, окреслюючи похмуру картину майбутнього турецької туристичної індустрії.

Нагадаємо, ресурс Sorgulamax.com опублікував свій звіт про подорожі, підготовлений на основі аналізу уподобань користувачів щодо бронювання готелів та даних про ціни у червні.Згідно зі звітом, найпопулярнішими напрямками відпочинку в червні були Анталія, Бодрум, Фетхіє, Кушадаси та Чешме відповідно.

Середня ціна за три ночі проживання для двох осіб у п'ятизірковому готелі в Анталії становила 11 250 лір (11756 грн), тоді як середня ціна за дві ночі проживання в бутик-готелі в Бодрумі становила 4 980 лір (5204 грн). Тим часом середня два дні проживання в готелі «все включено» у Фетхіє становлять 6 200 лір (6479 грн) з особи.

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Теги: зниження цін Туреччина Анталія туризм готель

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