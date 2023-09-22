Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна

Ердоган наголосив, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати»

За словами президента Туреччини Ердогана, Росія є «не звичайною країною»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поділяє думки лідерів деяких інших держав про «негативне ставлення» до російського диктатора Володимира Путіна. Його слова передає Bloomberg.

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«І лідери, і прем'єр-міністри (інших держав – «Главком») мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна», – сказав турецький лідер.

Він додав, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати».

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«Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі», – сказав Ердоган, маючи на увазі прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського блакитного палива.

Нагадаємо, раніше Ердоган пообіцяв припинити війну шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало.