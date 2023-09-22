Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна
Ердоган наголосив, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати»
фото з відкритих джерел

За словами президента Туреччини Ердогана, Росія є «не звичайною країною»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не поділяє думки лідерів деяких інших держав про «негативне ставлення» до російського диктатора Володимира Путіна. Його слова передає Bloomberg.

«І лідери, і прем'єр-міністри (інших держав – «Главком») мають негативне ставлення до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна», – сказав турецький лідер.

Він додав, що Росія є одним із провідних виробників зерна у світі, тож «зараз таку країну не можна ігнорувати».

«Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі», – сказав Ердоган, маючи на увазі прагнення Туреччини стати хабом для експорту природного газу в Європу й залежність Анкари від імпорту російського блакитного палива.

Нагадаємо, раніше Ердоган пообіцяв припинити війну шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що президент РФ уже не проти зупинити війну. Утім, надії, що це відбудеться найближчим часом – мало.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20
Розвідка: під Москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер
20 вересня, 12:25
РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС
РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС
19 вересня, 06:41
Кім Чен Ину побачив російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
16 вересня, 07:20
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
13 вересня, 10:52
Кремль намагається переконати США, що перемога України тільки всім нашкодить
Забороніть Україні перемагати! Як Москва гіпнотизує Європу і США
12 вересня, 21:00
Путін хоче святкувати 30 вересня «день возз'єднання» тимчасово окупованих територій України з РФ
Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій
12 вересня, 11:25
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
4 вересня, 07:22
Скільки «Шахедів» РФ планує виготовити самостійно: дані розвідки
Скільки «Шахедів» РФ планує виготовити самостійно: дані розвідки
28 серпня, 11:45
Військові РФ перекидають сили та резерви на Запоріжжя. Фото ілюстративне
Російські військові перекидають резерви на Запорізький напрямок
24 серпня, 12:16

Політика

Байден сказав, коли в Україну надійдуть перші танки Abrams
Байден сказав, коли в Україну надійдуть перші танки Abrams
США надають Україні новий пакет військової допомоги
США надають Україні новий пакет військової допомоги
Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна
Ердоган заявив, що не поділяє «негативного ставлення» до Путіна
Велика Британія підозрює п’ятьох болгар у шпигунстві на користь РФ
Велика Британія підозрює п’ятьох болгар у шпигунстві на користь РФ
Дуда пояснив слова прем'єра Польщі про припинення постачання зброї Україні
Дуда пояснив слова прем'єра Польщі про припинення постачання зброї Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Україна для Євросоюзу більше не бідний родич. І ось чому
46K
Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему
44K
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
37K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
16K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
16K
Шифрувалася у перуці й окулярах: у Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
20 вересня, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту