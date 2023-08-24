Російські військові перекидають резерви на Запорізький напрямок

Окупанти стягують сили та резерви туди, де їм особливо «припікає»

Збройні сили Російської Федерації почали перекидати свої сили з різних напрямків на Запорізький. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

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«Час від часу спостерігаємо, що вони дійсно перекидають сили на Запорізький напрямок», – сказала Наталія Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, окупанти змушені підтягувати сили та резерви особливо туди, де їм «припікає». Гуменюк пояснила, у регіоні ускладнена логістика, і ворог намагається маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці.

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Гуменюк заявила, що українські контрнаступальні дії продовжуються на півдні, проте процес ускладнений та довготривалий через надто заміновані території. Проте для окупантів їхні ж оборонні мінні поля також створюють труднощі, коли ті намагаються маневрувати. Крім цього, українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі.

У командуванні наголосили, що знають точну кількість ворожої техніки та російських військових, які перебувають на Запорізькому напрямку. Проте цифру озвучувати недоречно, оскільки ЗСУ не зупиняються і весь час йде «відмінусовують» окупантів.

Нагадаємо, Сили оборони Півдня упродовж доби знищили й пошкодили три пускові російські установки «С-300». У середу у Криму був знищений дійсно потужний засіб оборони РФ, а саме – «С-400». Однак, за словами Наталії Гуменюк, потрібно розуміти, що це у росіян був не єдиний засіб захисту і що вони ще мають багато зброї, яку українським військовим доведеться нищити.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.