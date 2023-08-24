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Російські військові перекидають резерви на Запорізький напрямок

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Російські військові перекидають резерви на Запорізький напрямок
Військові РФ перекидають сили та резерви на Запоріжжя. Фото ілюстративне
фото з відкритих джерел

Окупанти стягують сили та резерви туди, де їм особливо «припікає»

Збройні сили Російської Федерації почали перекидати свої сили з різних напрямків на Запорізький. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Час від часу спостерігаємо, що вони дійсно перекидають сили на Запорізький напрямок», – сказала Наталія Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, окупанти змушені підтягувати сили та резерви особливо туди, де їм «припікає». Гуменюк пояснила, у регіоні ускладнена логістика, і ворог намагається маневрувати силами, які вже накопичені на цій ділянці. 

Гуменюк заявила, що українські контрнаступальні дії продовжуються на півдні, проте процес ускладнений та довготривалий через надто заміновані території. Проте для окупантів їхні ж оборонні мінні поля також створюють труднощі, коли ті намагаються маневрувати. Крім цього, українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі.

У командуванні наголосили, що знають точну кількість ворожої техніки та російських військових, які перебувають на Запорізькому напрямку. Проте цифру озвучувати недоречно, оскільки ЗСУ не зупиняються і весь час йде «відмінусовують» окупантів. 

Нагадаємо, Сили оборони Півдня упродовж доби знищили й пошкодили три пускові російські установки «С-300». У середу у Криму був знищений дійсно потужний засіб оборони РФ, а саме – «С-400». Однак, за словами Наталії Гуменюк, потрібно розуміти, що це у росіян був не єдиний засіб захисту і що вони ще мають багато зброї, яку українським військовим доведеться нищити. 

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.

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Теги: Запоріжжя росія ЗСУ

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