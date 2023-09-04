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Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Financial Times: Найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
фото з відкритих джерел

Китайські банки збільшили свій загальний вплив на Росію з 2,2 мільярда доларів на початку 2022 року до 9,7 мільярда доларів наприкінці березня цього року

Найбільші китайські банки виділяють Росії мільярди позики на мільярди доларів, оскільки заходні кредитори через санкції відходять від співпраці з країною. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з аналізом Financial Times, найбільші китайські банки, такі як Банк Китаю, Індустріально-комерційний банк Китаю, Китайський будівельний банк і Сільськогосподарський банк Китаю свій вплив на банківський сектор Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони збільшили свій загальний вплив на Росію з 2,2 мільярда доларів на початку 2022 року до 9,7 мільярда доларів наприкінці березня цього року.

«Видача кредитів китайськими банками російським фінансовим установам, яка часто здійснюється в юанях, замість доларів або євро, свідчить про те, що санкції починають впливати», – прокоментував виданню Андрій Онопрієнко, заступник директора з розвитку  Київської школи економіки.

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. Про це повідомляє Wall Street Journal.

У перші сім місяців 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм та РФ зросли на 36%. При цьому значна кількість в цих обʼємах стосується техніки, яка може бути використана у військових цілях.

Зокрема РФ більш ніж утричі наростила імпорт китайських екскаваторів в той момент, коли армія РФ почала будувати оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес почався після успішних наступальних операцій України на сході та півдні країни.

До слова, китайський державний сайт «Картографічний сервіс стандартних карток» випустив новий, офіційно затверджений комплект географічних карт за 2023 рік, на яких частина територій Росії приєднана до Китаю. Йдеться про Великий Уссурійський остров, який, згідно з демаркацією російсько-китайського кордону, розділений на дві частини, що входять, відповідно, до складу Росії та Китаю. Однак на картах на сайті китайського сервісу острів цілком належить до території КНР.

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Теги: окупанти санкції Китай імпорт росія

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