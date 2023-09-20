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Розвідка: під Москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

На аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки

На аеродромі «Чкаловський» в Московській області РФ невідомі диверсанти влаштували підрив. Унаслідок чого суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась 18 вересня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Вона викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах – на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники)», – йдеться в повідомленні.

Розвідка: під Москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер фото 1

Як повідомляє розвідка, диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва належать до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

«Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження», – зазначають в розвідці.

Як повідомлялося, у РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався.

Теги: росія винищувач гелікоптер вертоліт Міноборони розвідка

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