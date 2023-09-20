Розвідка: під Москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер

На аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки

На аеродромі «Чкаловський» в Московській області РФ невідомі диверсанти влаштували підрив. Унаслідок чого суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась 18 вересня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«Вона викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах – на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники)», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє розвідка, диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва належать до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

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«Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження», – зазначають в розвідці.

Як повідомлялося, у РФ почали встановлювати дивні «ангари» для захисту літаків від дронів.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався.