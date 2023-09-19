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РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ заявила про дискримінацію росіян і нову «залізну завісу» ЄС

МЗС Росії заявляє, що Євросоюз розтоптує права людини

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення деяких країн Європейського Союзу обмежити в’їзд автомобілів із російською реєстрацією. Там назвали це новою «залізною завісою», яка наносить шкоду «простим росіянам».

У МЗС РФ заявили, що роз’яснення Єврокомісії щодо санкцій перебувають «за межею абсурду» та спрямовані на нанесення шкоди «простим росіянам», щоб фактично унеможливити громадянам РФ в'їзд до Євросоюзу.

«Тепер уже цілком очевидно відчайдушне прагнення нинішньої «єсовської верхівки» звести в Європі нову «залізну завісу», максимально обмеживши можливості спілкування між людьми», – йдеться у повідомленні МЗС країни-агресорки.

Росіяни додали, що розцінюють дії Єврокомісії як провокування країн-членів ЄС на посилення дискримінації росіян за національною ознакою. «Розцінюємо це як свідомі дії Єврокомісії, націлені на внесення правової невизначеності та відверте провокування країн-членів ЄС на посилення дискримінації росіян за національною ознакою», – йдеться у заяві МЗС РФ.

«У столицях держав Євросоюзу мають чітко усвідомлювати, що «відсидітися за спиною» Брюсселя, прикриваючись горезвісною єсівською «солідарністю», яка настільки відверто розтоптує права людини, тут не вдасться», – заявили у російському МЗС.

Нагадаємо, Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у Росії автомобілів

Також Фінляндія ухвалила рішення з 16 вересня припинити допуск у країну авто на російських номерах.

Крім того, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Крім того, так уже зробили Литва і Латвія. 

Теги: росія автомобіль Європейський союз росіяни

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