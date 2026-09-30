Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках

Київ вимагатиме від міжнародної спільноти негайних дій для допомоги жителям окупованого міста

Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Питання мають розглянути 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

За словами глави МЗС, українська делегація поінформує учасників засідання про критичну ситуацію в окупованому місті. Українська сторона заявляє, що російські окупанти фактично тримають у заручниках дорослих та дітей.

Україна вимагатиме від міжнародної спільноти негайних дій для порятунку цивільного населення. Сибіга також закликав держави – учасниці ОБСЄ та представників Швейцарії, яка нині головує в організації, посилити тиск на Росію.

«Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити надати її негайно», – наголосив український міністр.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив, що Росія готується провести в окупованих Олешках серію постановочних зйомок, щоб створити картину нібито благополучного життя місцевого населення. Міністр послався на дані української розвідки.

«За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам», – написав Сибіга.

За словами міністра, російська сторона планує створити десятки пропагандистських відео. Місцевих жителів, за даними української розвідки, можуть змушувати заявляти на камеру, що вони нібито задоволені життям в окупації, забезпечені їжею та вдячні російським військовим.

За останніми повідомленнями української сторони, гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті бракує продуктів, води, ліків та електроенергії. Україна також заявляє, що Росія не забезпечує належного доступу гуманітарних організацій до цивільного населення.

Напередодні керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські військові скидають для населення. За її словами, навіть наявність продуктів не російського виробництва може стати приводом для затримання людини за нібито «співпрацю з ЗСУ».