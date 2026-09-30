Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках
Гуманітарну катастрофу в Олешках терміново розглянуть в ОБСЄ
фото: mipl.org.ua

Київ вимагатиме від міжнародної спільноти негайних дій для допомоги жителям окупованого міста

Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Питання мають розглянути 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

За словами глави МЗС, українська делегація поінформує учасників засідання про критичну ситуацію в окупованому місті. Українська сторона заявляє, що російські окупанти фактично тримають у заручниках дорослих та дітей.

Україна вимагатиме від міжнародної спільноти негайних дій для порятунку цивільного населення. Сибіга також закликав держави – учасниці ОБСЄ та представників Швейцарії, яка нині головує в організації, посилити тиск на Росію.

«Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити надати її негайно», – наголосив український міністр.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив, що Росія готується провести в окупованих Олешках серію постановочних зйомок, щоб створити картину нібито благополучного життя місцевого населення. Міністр послався на дані української розвідки.

«За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам», – написав Сибіга.

За словами міністра, російська сторона планує створити десятки пропагандистських відео. Місцевих жителів, за даними української розвідки, можуть змушувати заявляти на камеру, що вони нібито задоволені життям в окупації, забезпечені їжею та вдячні російським військовим.

За останніми повідомленнями української сторони, гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті бракує продуктів, води, ліків та електроенергії. Україна також заявляє, що Росія не забезпечує належного доступу гуманітарних організацій до цивільного населення.

Напередодні керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські військові скидають для населення. За її словами, навіть наявність продуктів не російського виробництва може стати приводом для затримання людини за нібито «співпрацю з ЗСУ».

Читайте також:

Теги: Херсонщина Україна Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про припинення повноважень Жупанина та Шипайла поки не ухвалене
Двох нардепів можуть позбавити мандатів: що про них відомо
31 серпня, 14:13
Кушнер розкрив завдання, з яким Трамп відправив його до Москви та Києва
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
6 вересня, 19:26
Українські школярі посіли проміжну позицію серед країн, з якими порівнювали результати PISA-2025
Математика та читання. Українські школярі обігнали у знаннях підлітків із трьох країн
9 вересня, 21:39
Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотників
Канада долучиться до антибалістичної програми Freyja та готує Drone Deal – Зеленський
10 вересня, 20:39
У столиці працюють сили ППО
Окупанти атакували Київ балістикою
18 вересня, 19:38
На кордоні з Польщею обмежили рух автобусів
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
14 вересня, 21:32
Financial Times винесла масштабний удар по Москві на головну шпальту
Газета Financial Times винесла атаку українських дронів на Москву на першу шпальту
21 вересня, 09:57
Російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів після ударів по дата-центрам
Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
28 вересня, 08:13
Гуманітарна ситуація в окупованому місті залишається критичною
Розвідка викрила плани РФ стосовно окупованих Олешок
Сьогодні, 12:43

Соціум

Китай вперше за 16 років змінив закон про мобілізацію
Китай вперше за 16 років змінив закон про мобілізацію
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках
Москва пригрозила застосувати ядерну зброю проти країн НАТО
Москва пригрозила застосувати ядерну зброю проти країн НАТО
Транспортний колапс у Росії: десятки автобусних рейсів скасовано через борги
Транспортний колапс у Росії: десятки автобусних рейсів скасовано через борги
Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua