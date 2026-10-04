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Україна залучила €50 млн на «єВідновлення»: хто отримає житло

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна залучила €50 млн на «єВідновлення»: хто отримає житло
Нову оселю за програмою можна придбати за житловий сертифікат
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кошти стали першою частиною додаткових €100 млн у межах проєкту 

Нові житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» зможуть отримати близько 2200 родин, чиє житло знищила російська агресія. Фінансування у €50 млн надали Банк розвитку Ради Європи та уряд Італії. Про це «Главком» пише з посиланням на допис прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Кошти стали першою частиною додаткових €100 млн у межах проєкту HOME – «Компенсація за знищене житло». Домовленість про них Україна та партнери досягли в червні на Конференції з питань відновлення України URC-2026 у Гданську. За даними Мінфіну, €25 млн надав Банк розвитку Ради Європи, ще €25 млн – за фінансової підтримки уряду Італії.

Гроші спрямують на житлові сертифікати: власники знищеного житла можуть використати їх, щоб придбати іншу квартиру або будинок.

Хто може отримати компенсацію

Право на сертифікат мають родини, чиє житло повністю знищене через російську агресію. Міністерство розвитку водночас попереджало: отримати кошти не вдасться, якщо право власності не внесено до Державного реєстру речових прав. Найчастіше проблеми виникають із неприватизованим житлом або нерухомістю, оформленою до 2013 року, відомості про яку лишилися в паперових архівах БТІ.

Скільки вже профінансовано

Раніше в межах HOME Україна залучила €200 млн у 2024–2025 роках. За ці кошти понад 6,1 тис. родин уже придбали нові оселі, а загалом програма допомогла понад 15,7 тис. людей.

У серпні, за даними уряду, сертифікати «єВідновлення» мали понад 88 тис. родин на загальну суму 112,6 млрд грн. З них понад 33 тис. уже придбали житло, а близько 55 тис. чекали на фінансування. Тоді ж уряд спрямував ще 5,14 млрд грн, які мали дати змогу понад 3600 родинам купити оселі.

Що ще домовилися на URC-2026

Загалом у Гданську Мінрозвитку досягло домовленостей про €351 млн для житлового сектору. Серед них – €80 млн Банку розвитку Ради Європи для житла переселенців з окупованих територій, перший транш у €40 млн Україна очікує у вересні, та €60 млн на пільгові іпотечні кредити для ветеранів.

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв, що 160 родин, які втратили дім на тимчасово окупованих територіях, придбали нове житло за механізмом ваучерів «єВідновлення». Найбільше угод тоді уклали на Київщині.

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Теги: сертифікат компенсація Україна фінансування житло

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