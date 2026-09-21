Рекордні ціни на дизель: Трамп обговорить із Зеленським перемир'я

У Вашингтоні пов'язують удари по російських НПЗ із ситуацією на світовому паливному ринку

Світовий ринок дизельного пального переживає період рекордно високих цін, а можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією може стати однією з тем розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Що Трамп хоче обговорити із Зеленським

За даними The Guardian, під час особистої зустрічі 22 вересня президент США планує порушити питання енергетичного перемир'я – йдеться про можливе припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури обох країн.

Тема набула особливої ваги на тлі різкого подорожчання дизельного пального. Ціни на дизель у світі досягли рекордних показників: на ринок одночасно впливають перебої з постачанням через війну на Близькому Сході, скорочення роботи нафтопереробних підприємств та наслідки війни Росії проти України.

Сама Росія суттєво скоротила доступне для експорту пальне після атак на власні нафтопереробні підприємства. Ще в липні Москва заборонила експорт дизеля на тлі проблем із внутрішнім забезпеченням та ударів по НПЗ.

Саме російський паливний сектор останніми тижнями став однією з головних цілей українських далекобійних ударів. У вересні атаки вплинули на роботу шести великих НПЗ Росії, які разом забезпечують близько половини виробництва дизельного пального в країні.

Удар по Московському НПЗ

Напередодні нової зустрічі Трампа і Зеленського Україна завдала масштабного удару по об'єктах у Московській області – серед уражених цілей був Московський нафтопереробний завод.

За даними агентства, після атаки 20 вересня підприємство зупинило переробку сирої нафти: ураження зазнали дві установки, які забезпечували значну частину потужностей заводу, а ремонт може тривати кілька тижнів.

Російська влада повідомляла про масштабну атаку безпілотників на Московську область, українська сторона офіційно деталей удару не коментувала. За інформацією Reuters, атака сталася на тлі посилення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Для Києва НПЗ Росії залишаються частиною воєнної інфраструктури, яка забезпечує паливом російську армію. Водночас Вашингтон дедалі частіше звертає увагу на наслідки перебоїв з постачанням нафтопродуктів для світового ринку – про це «Главком» писав учора: під час телефонної розмови із Зеленським Трамп уже кілька разів наполягав, щоб Україна зупинила удари саме з посиланням на ціни на дизель.

Україна вже озвучувала умови

Питання енергетичного перемир'я не нове для переговорів між Україною, США та Росією. 14 вересня Трамп заявляв, що Київ і Москва нібито домовилися не атакувати енергооб'єкти. В українській владі тоді уточнювали, що остаточної домовленості немає.

Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до деескалаційних кроків, якщо Росія також припинить удари та продемонструє готовність до тривалого припинення бойових дій. Київ пов'язує можливе перемир'я з гарантіями реального виконання домовленостей Москвою.

Росія зі свого боку публічно підтримувала ідею мораторію на удари по енергетиці, однак висувала додаткові вимоги – зокрема щодо санкцій. Раніше «Главком» також писав, що, за даними Financial Times, Путін не поспішає з такою угодою до зими, розраховуючи використати холодну пору як важіль тиску на Київ.

Зустріч у Нью-Йорку

Про майбутню зустріч із Трампом Зеленський домовився під час телефонної розмови з американським президентом 20 вересня. На сайті президента України зазначено, що сторони обговорили дипломатичний трек, деескалаційні кроки та питання енергетичної і продовольчої безпеки.

Переговори мають відбутися у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Trump заплановано зустрічі з низкою лідерів упродовж перебування в місті, серед них – двостороння зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, лише вчора, 20 вересня, «Главком» писав, що Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії, пов'язавши ці атаки з рекордними цінами на дизель, – цей матеріал розвиває тему з новими деталями удару по Московському НПЗ і планами на завтрашню зустріч.