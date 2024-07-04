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Загрози з боку Росії: Естонія зізналась, чого їй бракує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Загрози з боку Росії: Естонія зізналась, чого їй бракує
Естонські військові проходять навчання на американських HIMARS
фото із відкритих джерел

Естонія уже готується до можливих атак з боку Росії, і заявляє про брак необхідного озброєння

Естонським силам оборони критично бракує боєприпасів на загальну суму €1,6 млрд. Причому, як повідомляє ERR.EE, міністр оборони Естонії отримав відповідне прохання від очільника естонських Сил оборони Мартіна Херема ще у червні 2023 року. Але тоді на потрібне озброєння грошей у 2023 році не знайшлося.

Влада країни раніше погодила виділення на потреби оборони 3% ВВП (за підсумками 2023 року ВВП Естонії становив $60,9 млрд – «Главком»). 

«Для ясності слід уточнити, що потреба в додаткових боєприпасах була представлена ​​як додаткова вимога, подібно до інших розробок можливостей, які не входять до цих 3%», – прокоментував міністр оборони країни Ганно Певкур.

Певкур додав, що цього року Збройні сили перейшли на іншу цільову методику. Так, згідно з розрахунками, представленими 1 червня 2024 року, потреба в додаткових боєприпасах зросла до €3,2 млрд.

«З огляду на те, що НАТО також змінює свої принципи обліку боєприпасів, доцільно слідувати новим розрахункам командувача сил оборони, доки нові розрахунки НАТО не будуть встановлені. Згідно з ними, Естонія повинна закупити додаткові боєприпаси на 3,2 мільярда євро», – вважає Ганно Певкур.

Крім того, як пише ERR.EE спираючись на підрахунки естонських військових для знищення «першої хвилі» можливої російської атаки, Естонії може знадобитися б понад 800 ракет великої дальності ATACMS, майже 500 ракет GMLRS, понад 25 тис артилерійських снарядів і понад тисячу високоточних боєприпасів.

«Вартість лише такої кількості ракет ATACMS перевищила б €2 млрд. Весь запропонований пакет коштуватиме €4 млрд. Однак, оскільки частина цього вже належить або планується придбати Естонією, додаткове фінансування, необхідне для закупівлі боєприпасів, становитиме приблизно €3,2 млрд. З них €1,6 млрд буде критично необхідною сумою», – зазначають журналісти ERR.EE.

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали  Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви. У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

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Теги: озброєння боєприпаси фінансування Естонія міністр

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