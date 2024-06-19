Професор естонського університету шпигував на користь РФ: як його покарали

В’ячеслава Морозова за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб викрили у січні 2024 року

Професор збирав інформацію про політику оборони та безпеки Естонії, а також дані про людей та інфраструктуру, пов’язану з нею

У Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора у Тартуському університеті, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Як повідомляється, професор із російським громадянством, який понад 10 років жив в Естонії, збирав інформацію про політику оборони та безпеки Естонії, а також дані про людей та інфраструктуру, пов’язану з нею. Також шпигун за завданням своїх російських кураторів надавав інформацію про ситуацію, пов’язану із соціальною інтеграцією та політичними питаннями в Естонії.

В’ячеслава Морозова за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб викрили у січні 2024 року. А вже 18 червня Харьюський повітовий суд столиці Естонії виніс йому вирок.

Термін ув'язнення починається з 3 січня 2024 року, коли чоловіка затримали за підозрою у скоєнні злочину.

До 2010 року Морозов працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом в Естонії.

У 2016-2023 роках у Тарту він обіймав працював на посаді професора досліджень ЄС і Росії, а з 1 вересня 2023 року по 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії. Трудовий договір із Морозовим Тартуським університетом було розірвано за його власним бажанням 11 січня після арешту.

Нагадаємо, Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт німецького Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

Раніше повідомлялося, що двоє громадян України та білоруска, засуджені у справі про російську шпигунську мережу, втекли перед від'їздом у місце відбуття терміну. Їх місце знаходження невідоме. Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

До слова, офіційні особи Словенії підозрюють, що російська влада засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих «студентів». Про це повідомляє The Wall Street Journal.