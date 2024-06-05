Ексочільник Генштабу Молдови регулярно «зливав» інформацію російській розвідці – Insider

Insider: У Міністерстві оборони Молдови досі є чимало ставлеників Горгана, які забезпечують його секретною інформацією

Молдавський агент надавав росіянам інформацію щодо озброєння, яке Україна закуповувала у сусідніх країнах

Ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню політичну ситуацію в республіці та передавав дані про візити представників Міноборони України для Олексія Макарова – куратора з ГРУ РФ. Про це повідомляє The Insider, яке провело розслідування спільно з молодовським виданням «Маленька країна».

Горган працював у Генштабі до кінця 2021 року, поки президентка Майя Санду не відправила його у відставку. З представником ГРУ РФ Горган почав контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

The Insider отримало доступ до листувань Горгана та Макарова. У них зазначається, що росіян особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові.

«Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою «партнерів») 6 Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Залізничні потяги з пальним йдуть з території Молдови, а саме з села Єтулія – до населеного пункту України Рені. Склад із паливом рухається лише вночі, вдень стоїть на місці, щоб не стати мішенню ВКС РФ», – уривок із листування з російським агентом.

Окремо «не давали спокою» ексочільнику Генштабу постачання озброєння в Україну через Румунію. Зафіксовано, що він пояснював російським агентам про «необхідність» закриття кордону з Румунією: «Треба швидше перекрити кордон із Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів».

Видання зазначає, що у Міністерстві оборони Молдови досі є чимало ставлеників Горгана, які забезпечують його секретною інформацією. До прикладу, навіть один із місцевих чиновників надіслав Горгану документ, що на військовому полігоні Бульбоака плануються навчальні стрільби армії Молдови. Документ одразу був надісланий у штаб-квартиру ГРУ.

Крім відомостей військового характеру, Горган передавав інформацію про внутрішню політичну обстановку в керівництві Молдови і уважно відстежував публічні виступи президента Майї Санду, про що свідчать десятки посилань, надісланих куратору.

Напередодні масового висилання російських дипломатів із Молдови в липні 2023 року Горган перестав виходити на зв'язок і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova).

Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців із України та допомагає їм з облаштуванням на новому місці. Як підсумовують в The Insider, Горган одночасно вимагає закриття кордону з Україною, при цьому, займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.

До слова, сепаратистські тенденції, які прослідковуються у Придністров'ї та Гагаузії, є важливим елементом у грі Росії, вона прагнутиме поглибити конфлікт і спровокувати ще більшу кризу, зокрема з використанням Гагаузії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.