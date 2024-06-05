Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексочільник Генштабу Молдови регулярно «зливав» інформацію російській розвідці – Insider

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ексочільник Генштабу Молдови регулярно «зливав» інформацію російській розвідці – Insider
Insider: У Міністерстві оборони Молдови досі є чимало ставлеників Горгана, які забезпечують його секретною інформацією
фото з відкритих джерел

Молдавський агент надавав росіянам інформацію щодо озброєння, яке Україна закуповувала у сусідніх країнах

Ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню політичну ситуацію в республіці та передавав дані про візити представників Міноборони України для Олексія Макарова – куратора з ГРУ РФ. Про це повідомляє The Insider, яке провело розслідування спільно з молодовським виданням «Маленька країна».

Горган працював у Генштабі до кінця 2021 року, поки президентка Майя Санду не відправила його у відставку. З представником ГРУ РФ Горган почав контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

The Insider отримало доступ до листувань Горгана та Макарова. У них зазначається, що росіян особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові.

«Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою «партнерів») 6 Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Залізничні потяги з пальним йдуть з території Молдови, а саме з села Єтулія – до населеного пункту України Рені. Склад із паливом рухається лише вночі, вдень стоїть на місці, щоб не стати мішенню ВКС РФ», – уривок із листування з російським агентом.

Окремо «не давали спокою» ексочільнику Генштабу постачання озброєння в Україну через Румунію. Зафіксовано, що він пояснював російським агентам про «необхідність» закриття кордону з Румунією: «Треба швидше перекрити кордон із Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів».

Видання зазначає, що у Міністерстві оборони Молдови досі є чимало ставлеників Горгана, які забезпечують його секретною інформацією. До прикладу, навіть один із місцевих чиновників надіслав Горгану документ, що на військовому полігоні Бульбоака плануються навчальні стрільби армії Молдови. Документ одразу був надісланий у штаб-квартиру ГРУ.

Крім відомостей військового характеру, Горган передавав інформацію про внутрішню політичну обстановку в керівництві Молдови і уважно відстежував публічні виступи президента Майї Санду, про що свідчать десятки посилань, надісланих куратору. 

Напередодні масового висилання російських дипломатів із Молдови в липні 2023 року Горган перестав виходити на зв'язок і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova).

Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців із України та допомагає їм з облаштуванням на новому місці. Як підсумовують в The Insider, Горган одночасно вимагає закриття кордону з Україною, при цьому, займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.

До слова, сепаратистські тенденції, які прослідковуються у Придністров'ї та Гагаузії, є важливим елементом у грі Росії, вона прагнутиме поглибити конфлікт і спровокувати ще більшу кризу, зокрема з використанням Гагаузії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Читайте також: 

Теги: Молдова військові розслідування кордон озброєння конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не менше 21 країн Африки отримали зброю від Китаю.
Китай викинув Росію з африканського ринку зброї – ЗМІ
Вчора, 16:54
Колекцію з дев'яти монет, карбованих у середині минулого століття, затримали на митному посту «Устилуг»
Чоловік намагався вивезти з України монети, карбовані у минулому столітті (фото)
3 червня, 12:16
52-річний Муравейко закінчив Мінське вище військово-політичне училище та Військову академію російського Генштабу
Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо
23 травня, 12:20
Електропотягом сполучення «Гребінка – Київ» було смертельно травмовано 9-річну дівчинку
На Київщині потяг збив дев'ятирічну дитину
23 травня, 07:46
Додаткові системи ППО Patriot дозволять не тільки врятувати життя, але й зберегти виробництво електроенергії
Україна чекає на «сміливі рішення» США після «Рамштайну» – посол
20 травня, 10:00
Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
17 травня, 22:59
Кулеба з Блінкеном скуштували дві українські піци, одна з яких має назву «Українська»
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
14 травня, 16:33
Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги
Частина озброєння з попереднього пакета допомоги США вже на позиціях ЗСУ
11 травня, 03:50
Ізраїль продовжуватиме операцію у місті Рафах
Ізраїль зможе продовжувати війну без допомоги США – Нетаньягу
10 травня, 10:52

Соціум

Ексочільник Генштабу Молдови регулярно «зливав» інформацію російській розвідці – Insider
Ексочільник Генштабу Молдови регулярно «зливав» інформацію російській розвідці – Insider
У РФ пропагандисти «вигнали» польського посла з ресторану: деталі інциденту
У РФ пропагандисти «вигнали» польського посла з ресторану: деталі інциденту
У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
У Карському морі перекинувся російський буксир «Байкал»
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних
Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
60K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
24K
Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката
19K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
16K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
8383
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)

Новини

Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua