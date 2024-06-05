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Посвідчення ветерана вже доступне в «Дії» – Федоров

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посвідчення ветерана вже доступне в «Дії» – Федоров
Документ є доступним не лише для учасників бойових дій
фото з відкритих джерел

Електронне посвідчення є цілковитим аналогом паперового оригіналу

У застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», – йдеться у повідомленні.

 Документ можна додати, якщо ви:

  • учасник бойових дій;
  • людина з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалий учасник Революції гідності;
  • член сім’ї загиблого ветерана війни;
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

«Прогортайте всі документи в Дії – натисніть Додати документ – виберіть Посвідчення ветерана – надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку», – зауважив Федоров.

Міністр також додав, що користуватися електронним посвідченням можна будь-де, і «не турбуватися, якщо забули паперовий вдома».

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив положення про електронне посвідчення ветерана війни або учасника Революції гідності. Його можна буде отримати в додатку «Дія» і використовувати нарівні з паперовою книжечкою.

До слова, Кабінет міністрів схвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

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Теги: міністр ветеран документи Михайло Федоров Дія

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