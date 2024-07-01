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Рютте в останньому зверненні на посаді прем’єра Нідерландів зробив заяву щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рютте в останньому зверненні на посаді прем’єра Нідерландів зробив заяву щодо України
Марк Рютте став генсеком НАТО
фото з відкритих джерел

Рютте зауважив, що найбільшим викликом під час його прем'єрства стала авіакатастрофа пасажирського літака рейсом MH17

Марк Рютте у своєму останньому на посаді прем’єр-міністра Нідерландів зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну та берегти мир. Це передає Голос Америки.

«Надзвичайно важливо, щоб країна була включена в Євросоюз і НАТО. ... Разом ми сильніші. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни. Ця думка повинна мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Для миру там і безпеки тут», – сказав Рютте.

Також Рютте у відеозверненні подякував народу за можливість очолювати уряд: «Вважаю великою честю і задоволенням бути вашим прем’єр-міністром. Я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую». Він зауважив, що найбільшим викликом під час його прем'єрства стала авіакатастрофа пасажирського літака рейсом MH17, що сталась над Донецьком 10 років тому. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним генеральним секретарем НАТО. Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО.

До слова, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав голову уряду Нідерландів Марка Рютте з рішенням про призначення генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу. 

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Теги: міністр НАТО війна

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