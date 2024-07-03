Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем

Цього року зовнішність Анналени Бербок коштувала німецьким платникам податків понад 136,5 тис євро

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спробувала виправдати витрати понад десять тисяч євро на місяць з бюджету на перукарів та візажистів, заявивши, що інакше вона мала б вигляд «гробаря». Про це пише dunav.at.

Зазначається, що цього року витрати на макіяж глави зовнішньополітичного відомства Німеччини становили 136,5 тис євро. Після критики Бербок заявила, що це їй все це необхідно.

«В іншому випадку маєш вигляд гробаря, бо ти зовсім сірий», – сказала вона. Бербок заявила, у поїздках часто буває важко знайти візажиста, тому вона бере із собою особистого майстра. А оскільки глава МЗС Німеччини подорожує у справах дуже часто, то й добові витрати високі.

ЗМІ раніше писали, що уряд канцлера Олафа Шольца у 2022 році виділив 1,5 мільйона євро на фотографів, візажистів та перукарів, що на 80% більше, ніж у попередні роки, коли влада мала Ангелу Меркель.

«Ми думаємо, що люди в уряді можуть справити хороше враження навіть без дорогих візажистів за рахунок платників податків», – заявив Альянс платників податків із цього питання. Після Бербок Шольц витрачає найбільше на макіяж та зачіску, близько 40 тисяч євро на рік, а платники податків, як і раніше, фінансують зовнішній вигляд Ангели Меркель, яка витрачає на ці цілі 3 тисячі євро на місяць.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Німеччини розпочали розслідування щодо співробітників Міністерства закордонних справ країни, яке зараз очолює Анналена Бербок. За даними журналістів, дипломатів підозрюють у дозволі в'їзду до країни мігрантам із підробленими документами. Як зазначають автори публікації, «масштаб розслідування досить великий», оскільки за фіктивними чи неповними документами за останні п'ять років у ФРН в'їхали тисячі людей.