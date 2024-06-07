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Європейський виробник бронетехніки KNDS оголосив про створення філії в Україні – Le Figaro

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Європейський виробник бронетехніки KNDS оголосив про створення філії в Україні – Le Figaro
KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь
фото: knds.de

Дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території

Франко-німецька збройова група KNDS сьогодні, 7 червня, оголосила про створення дочірньої компанії в Україні. Про це повідомляє Le Figaro.

Як відомо, KNDS – один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Цей холдинг виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає для Збройних сил України.

Зазначається, що дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території. Про це розповіли міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

Як очікується, президент Володимир Зеленський та Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

Нагадаємо, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у контексті виробництва військового обладнання на території України. Про це він розповів у ефірі телеканалу BFMTV.

Стало відомо, що Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових. Вже влітку безпілотники мають відправити до України.

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Теги: міністр Франція Володимир Зеленський боєприпаси президент танки

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