ФБР: нападник на Трампа обирав ціль упродовж місяців

Томас Крукс кілька місяців вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти

Нападник понад 60 разів шукав інформацію про Трампа та Байдена

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів заявило, що 20-річний Томас Крукс, який скоїв замах на колишнього президента США Дональда Трампа в середині липня, кілька місяців перед тим вирішував, у якого публічного діяча буде стріляти. Про це пише Reuters.

Як встановило ФБР, Крукс понад 60 разів шукав інформацію про кандидата в президенти від Республіканської партії та його тодішнього суперника, президента Джо Байдена. Зрештою на початку липня він зареєструвався для участі в мітингу Трампа в Пенсильванії.

Вказано, що нападник шукав заходи передвиборчої кампанії Трампа ще у вересні 2023 року, а у квітні почав шукати заходи передвиборчої кампанії обох кандидатів неподалік від місця, де він жив у західній Пенсильванії. Крім того, він цікавився датами президентських з'їздів як Республіканської, так і Демократичної партій.

«Ми побачили тривалі, детальні зусилля з планування атаки на деякі події, тобто він розглядав будь-яку кількість подій або цілей», – заявив керівник ФБР у західній Пенсильванії Кевін Ройек.

За його словами, ФБР ще не змогло визначити, що спонукало Крукса скоїти замах на Трампа. Дані з його електронних пристроїв свідчать, що він цікавився різними ідеологіями, але не вдалось виявити, що його мотивували якісь конкретні погляди.

Також слідчі не знайшли жодних доказів того, що стрілець мав спільників або діяв в інтересах іноземної держави, а в його організмі не було виявлено слідів незаконних наркотиків або алкоголю.

Нагадаємо, у липні під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. Інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США.

До слова, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провів перший після замаху на нього минулого місяця в Пенсильванії мітинг за куленепробивним склом.