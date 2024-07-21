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Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика
Трамп отримав поранення під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії
фото: Associated Press

Куля пройшла на відстані пів сантиметра від голови Трампа

Колишній президент Дональд Трамп пройшов комп'ютерну томографію після того, як минулого тижня отримав поранення у вухо шириною два сантиметри. Він два дні носив білу пов'язку на голові, оскільки з рани періодично текла кров. Про це з покликанням на опублікований Трампом медичний документ повідомив республіканець від Техасу Ронні Джексон, який раніше був його лікарем, передає Politico.

Після того, як кандидат у президенти отримав поранення під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії, йому надали допомогу в Меморіальному госпіталі Батлера і відпустили додому того ж вечора.

За словами Джексона, набій викликав «значну кровотечу і помітний набряк на хрящовій поверхні правого вуха». Він уточнив, що куля пройшла на відстані пів сантиметра від голови.

Після поранення Трамп лікувався в Меморіальному госпіталі Батлера, неподалік від місця проведення мітингу, а пізніше ввечері поїхав додому. Джексон заявив, що Трамп продовжить обстеження, зокрема перевірку слуху за необхідності, і спостерігатиметься у свого основного лікаря.

У ніч після замаху Джексон оглядав Трампа в його резиденції у штаті Нью-Джерсі. Він каже, що відтоді щодня лікував політика. Він також пояснив, що Трамп носив велику білу вушну пов'язку через періодичну кровотечу, яка тривала протягом кількох днів після пострілу. Згодом політик замінив пов'язку на пластир тілесного кольору.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

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Теги: США Дональд Трамп поранення

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