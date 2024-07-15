Замах на Трампа: стало відомо, де тренувався стрілець

13 липня під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина, Трамп дістав незначне поранення

Адвокат підтвердив, що Крукс входив до спортивного клубу Клертона, але сказав, що на тлі розслідування там «не можуть давати жодних додаткових коментарів»

Двадцятирічний Томас Метью Крукс, який скоїв замах на 45-го президента США Дональда Трампа на мітингу в штаті Пенсильванія, був членом спортивного клубу зі стрільбищем на 180 метрів. Про це повідомляє CNN.

Адвокат Роберт Бутей підтвердив, що Крукс входив до спортивного клубу Клертона, але сказав, що на тлі розслідування там «не можуть давати жодних додаткових коментарів».

«Клуб засуджує безглуздий акт насильства, який стався вчора. Клуб також висловлює свої найщиріші співчуття родині Комператоре (під час замаху загинув пожежник Корі Комператоре – ред.) та молиться за всіх постраждалих, включно з колишнім президентом», – сказав адвокат.

За даними CNN та фахівців-криміналістів, стрілець перебував на відстані близько 110−150 метрів від трибуни, де виступав Трамп.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час виборчого мітингу Трампа у Батлері (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Трамп дістав незначне поранення – куля зачепила вухо. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

Як повідомлялося, передвиборний штаб президента США Джо Байдена шукає нову стратегію, ухваливши рішення поки утриматися від словесних нападок на колишнього президента Дональда Трампа після замаху на республіканського суперника на заході Пенсільванії.

До слова, підозрюваний у стрільбі у колишнього президента США Дональда Трампа Томас Крукс перед пострілами в натовп цілився у поліцейського на даху. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на шерифа округу Батлер Майкла Слупа. За його даними, під приціл стрільця потрапив офіцер, який оглядав дах.