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Трамп заявив, що має кращий зовнішній вигляд, аніж Гарріс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп заявив, що має кращий зовнішній вигляд, аніж Гарріс
Трамп знову вдався до образ Гарріс
фото з відкритих джерел

Експрезидент США прокоментував нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена його опонентка

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс. Про це повідомляє The Hill.

«Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала», – заявив Трамп на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре, штат Пенсильванія.

Експрезидент зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена Гарріс.

«У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її», – сказав Трамп.

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово негативно висловлювався щодо Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США. Експрезидент заявив, що має право ображати свою конкурентку, тому що він її не поважає. 

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Раніше Трамп також різко висловився про Гарріс. Критикуючи опонентку, він вдався до образ: «Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація».

До слова, Гарріс візьме участь у двох дебатах із Трампом.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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