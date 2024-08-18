Трамп заявив, що має кращий зовнішній вигляд, аніж Гарріс

Експрезидент США прокоментував нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена його опонентка

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс. Про це повідомляє The Hill.

«Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала», – заявив Трамп на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре, штат Пенсильванія.

Експрезидент зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена Гарріс.

«У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її», – сказав Трамп.

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово негативно висловлювався щодо Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США. Експрезидент заявив, що має право ображати свою конкурентку, тому що він її не поважає.

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Раніше Трамп також різко висловився про Гарріс. Критикуючи опонентку, він вдався до образ: «Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація».

До слова, Гарріс візьме участь у двох дебатах із Трампом.