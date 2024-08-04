Трамп привітав Путіна з «чудовою угодою» про обмін ув’язненими

На думку колишнього очільника Білого дому, для США обмін був «жахливим»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп привітав правителя Росії Володимира Путіна з обміном ув’язненими між РФ та країнами Заходу. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Атланті, пише The Washington Post.

За словами Трампа, Путін перехитрив американських чиновників у рамках найбільшої угоди щодо обміну ув'язненими з часів закінчення холодної війни.

«Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду», – сказав Трамп.

На думку колишнього очільника Білого дому, для США обмін був «жахливим».

«Ми повернули наших людей, але, Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент?» – зазначив Дональд Трамп.

Видання зазначає, що на мітингу Трамп не згадав жодного з американських в'язнів, які були звільнені в результаті угоди – в тому числі репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, ув'язненого в Росії більше року тому за звинуваченнями, які американський уряд назвав сфабрикованими.

У своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, лише критикував американський уряд.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом. На думку Трампа, обмін ув’язнених став «перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу».

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. У ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна «зупинитися».