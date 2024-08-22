Трамп провів перший після замаху виступ, закрившись куленепробивним склом

Трамп під час виступу просто неба закрився куленепробивним склом

Трамп виступив просто неба у місті Ашборо в американському штаті Північна Кароліна

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провів перший після замаху на нього минулого місяця в Пенсильванії мітинг за куленепробивним склом. Про це повідомляє The Guardian.

Трамп виступив просто неба у місті Ашборо в американському штаті Північна Кароліна.

Зазначається, що політичне зібрання Трампа в Північній Кароліні стало частиною «противаги» національному з’їзду Демократичної партії в Чикаго цього тижня, на якому остаточно буде затверджена кандидатура у президенти від демократів Камали Гарріс.

Сам мітинг розпочався коротким хвилинним виступом на сцені кандидата у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венса.

Далі Трамп запросив на сцену кількох місцевих шерифів, а також кандидата в губернатори Північної Кароліни від Республіканської партії Марка Робінсона.

Потім він розпочав промову, зосередившись на національній безпеці, виклав серію відомих тез руху MAGA (протрампівський рух Make America Great Again, – ред.) щодо НАТО, Афганістану, Росії та продовжив словесні атаки на Гарріс, назвавши її «товаришем Камалою» з натяком на те, що вона ультралівий кандидат у президенти.

Вперше після замаху Трамп виступив за куленепробивним склом просто неба.



По периметру приміщення були розміщені складські контейнери для створення додаткових стін і перекриття огляду, на дахах – снайпери. pic.twitter.com/VVU6u5vV4l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Як повідомляв «Главком», 13 липня в Пенсільванії під час мітингу на Трампа було вчинено замах, внаслідок якого загинула одна особа, експрезидент дістав незначне поранення правого вуха. Стрільця ліквідував снайпер Секретної служби.

До слова, Дональд Трамп заявив, що не буде оскаржувати результати виборів, якщо вважатиме їх чесними. Про це повідомляє Трамп в інтерв'ю телеканалу CBS.