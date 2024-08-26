Супутникові дані від США та Британії сприяли українській операції в РФ – NYT

Дані були надані Києву не для допомоги в наступі углиб території країни-агресора

Україна отримала від США та Великої Британії супутникові знімки та іншу інформацію щодо Курської області незадовго до початку операції в цьому регіоні. За даними The New York Times, ці дані були надані не для підтримки наступу вглиб території Росії, а для кращого відстеження російських підкріплень, які могли атакувати Україну.

Американські посадовці висловили занепокоєння щодо можливого надмірного розширення ліній постачання ЗСУ та «парасольки ППО» у разі спроб України взяти під контроль більшу територію РФ на західному кордоні. Також вони відзначають, що нарощування сил ЗСУ у Курській області може створити слабкі місця на сході України, особливо на Донбасі.

«Україна розширила лінію фронту, що несе певний ризик, оскільки для утримання цієї лінії потрібно більше особового складу та техніки що, своєю чергою, може виснажити якусь іншу ділянку фронту або, що ймовірніше, зменшити їхні наявні резерви», – висловив думку аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс.

Водночас американські військові визнають, що український наступ у Курській області продемонстрував здатність ЗСУ проводити «загальновійськовий» маневр, що включає синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

Президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.