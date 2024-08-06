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Кандидат у віцепрезиденти США: Байден прокоментував вибір Гарріс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидат у віцепрезиденти США: Байден прокоментував вибір Гарріс
Байден закликав підтримати Гарріс і Волза на майбутніх виборах «усіх американців, які віддані ідеям свободи, демократії та лідерства Америки»
фото з відкритих джерел

Байден мав телефонну розмову з Гарріс перед тим, як вона офіційно оголосила про свій вибір кандидатури віцепрезидента США

Президент США Джо Байден привітав рішення Камали Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії, обрати кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза. Відповідний допис він опублікував у X.

Байден заявив, що схвалює вибір Гарріс визначити своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза. Байден знайомий з Волзом майже два десятиліття, спершу як членом Конгресу, згодом – як губернатором, що проявив себе як сильний, принциповий та ефективний лідер. Байден відзначив і тривалу військову службу Волза. 

«Вони будуть максимально потужними захисниками наших особистих свобод і нашої демократії. І вони гарантують, що Америка продовжить бути лідером у світі і грати свою роль «незамінної держави», – написав Байден.

Лідер США закликав підтримати Гарріс і Волза на майбутніх виборах «усіх демократів, і, насправді, всіх американців, які віддані ідеям свободи, демократії та лідерства Америки». 

«Для кожного покоління американців є той момент, коли їм потрібно захищати американську демократію. Цей момент настав», – зазначив Байден. 

Як повідомляє CNN, речниця Білого дому підтвердила, що вранці у вівторок Байден мав телефонну розмову з Гарріс перед тим, як вона офіційно оголосила про свій вибір кандидатури віцепрезидента, а після того говорив з Волзом і привітав його з призначенням. 

Минулого тижня, коли Байдена питали, чи вони з Гарріс радилися щодо кандидатів у віцепрезиденти, він відповів ствердно.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз. Волз зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.

За останній тиждень ймовірний кандидат у віцепрезиденти виступив з кількома пам'ятними заявами проти республіканців, хоча його найпомітнішим внеском стала рішучість затаврувати Республіканську партію, особливо її президентський список колишнього президента Дональда Трампа і сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Волз назвав цей дует «дивними хлопцями», перш ніж висвітлити їхню політичну програму.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзом.

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Теги: вибори у США Камала Гарріс Джозеф Байден

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