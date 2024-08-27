Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Виробництво снарядів 155-міліметрового калібру для самохідних гаубиць PzH 2000 на заводі Rheinmetal
Фото: Hannibal Hanschke

Financial Times: Найкращі оборонні підрядники отримають рекордні фінансові надходження після стрімкого зростання замовлень

У найближчі три роки найбільші світові компанії оборонної та аерокосмічної галузі отримають рекордні доходи через різке збільшення державних замовлень на випуск нових озброєнь на тлі зростаючої геополітичної напруги. Про це пише газета Financial Times із посиланням на звіт дослідницької групи Vertical Research Partners.

Очікується, що вільний грошовий потік 15 провідних компаній у вищезгаданих сферах до 2026 року зросте до $52 млрд – це майже вдвічі більше за їхній аналогічний сукупний показник на кінець 2021-го.

П'ятірка найбільших оборонних підприємств Сполучених Штатів, за прогнозом Vertical Research Partners, збільшить свій прибуток до $26 млрд протягом найближчих трьох років. З європейських компаній у виграші виявляться BAE Systems, Rheinmetall та шведська Saab, чий сукупний вільний грошовий потік незабаром може зрости більш ніж на 40%.

«Галузь виграє від різкого збільшення військових витрат, оскільки уряди збільшують свої бюджети у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та ескалацію напруженості на Близькому Сході та в Азії», – пишуть журналісти.

Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times фото 1

 У США нещодавні законопроєкти про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю виділили майже 13 мільярдів доларів на виробництво зброї в п’яти найбільших оборонних групах Америки –  Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics – та їхніх постачальників. У Великій Британії Міністерство оборони виділило 7,6 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні за останні три роки, включно з поповненням запасів. 

Нагадаємо, оборонна промисловість США переживає «бум» на ринку озброєнь завдяки величезним пакетам допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Через це зростання замовлень оборонна промисловість може краще задовольнити підвищений попит на свою продукцію після періоду, коли він був низьким. Але, незважаючи на стрибок фінансування, експерти з оборони попереджають, що невизначеність щодо майбутніх контрактів означає, що стійке, довгострокове зростання, необхідне для забезпечення збройних сил країни або її союзників, не гарантовано.

Читайте також: Оборонна промисловість України переживає бум – The Washington Post



Теги: США зброя промисловість Велика Британія озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реклама буде запущена в шести штатах, що вагаються
Трамп запустить рекламну кампанію для боротьби із популярністю Гарріс
30 липня, 05:20
Влада Сан-Франциско взялась рішуче прибирати намети безхатьків
Американське місто вигадало незвичний спосіб боротьби з безхатьками
6 серпня, 11:15
Російська влада повідомляє про стрімке просування ЗСУ в Курській області
Білий дім прокоментував бої в Курській області
7 серпня, 19:25
Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства
Україна і Британія провели переговори про 100-річне партнерство: деталі
13 серпня, 21:43
Окупанти втретє поспіль, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
18 серпня, 07:03
Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
15 серпня, 21:24
Європейський газ зіштовхнеться з кризою, оскільки Норвегія розпочинає ремонт
Європа знову на порозі газової кризи? Аналіз Bloomberg
23 серпня, 08:06
Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
24 серпня, 12:18
Реактивна установка М270 запускає ракету Atacms
ISW нарахував 250 важливих цілей у Росії, по яких можна вдарити Atacms
25 серпня, 11:59

Економіка

Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну
У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
Ізраїль зміг зробити штучну курятину за ціною органічної птиці
Ізраїль зміг зробити штучну курятину за ціною органічної птиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
61K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного
8692
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua