Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times

Financial Times: Найкращі оборонні підрядники отримають рекордні фінансові надходження після стрімкого зростання замовлень

У найближчі три роки найбільші світові компанії оборонної та аерокосмічної галузі отримають рекордні доходи через різке збільшення державних замовлень на випуск нових озброєнь на тлі зростаючої геополітичної напруги. Про це пише газета Financial Times із посиланням на звіт дослідницької групи Vertical Research Partners.

Очікується, що вільний грошовий потік 15 провідних компаній у вищезгаданих сферах до 2026 року зросте до $52 млрд – це майже вдвічі більше за їхній аналогічний сукупний показник на кінець 2021-го.

П'ятірка найбільших оборонних підприємств Сполучених Штатів, за прогнозом Vertical Research Partners, збільшить свій прибуток до $26 млрд протягом найближчих трьох років. З європейських компаній у виграші виявляться BAE Systems, Rheinmetall та шведська Saab, чий сукупний вільний грошовий потік незабаром може зрости більш ніж на 40%.

«Галузь виграє від різкого збільшення військових витрат, оскільки уряди збільшують свої бюджети у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та ескалацію напруженості на Близькому Сході та в Азії», – пишуть журналісти.

У США нещодавні законопроєкти про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю виділили майже 13 мільярдів доларів на виробництво зброї в п’яти найбільших оборонних групах Америки – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics – та їхніх постачальників. У Великій Британії Міністерство оборони виділило 7,6 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні за останні три роки, включно з поповненням запасів.

Нагадаємо, оборонна промисловість США переживає «бум» на ринку озброєнь завдяки величезним пакетам допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Через це зростання замовлень оборонна промисловість може краще задовольнити підвищений попит на свою продукцію після періоду, коли він був низьким. Але, незважаючи на стрибок фінансування, експерти з оборони попереджають, що невизначеність щодо майбутніх контрактів означає, що стійке, довгострокове зростання, необхідне для забезпечення збройних сил країни або її союзників, не гарантовано.





