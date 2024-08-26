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Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс
Громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters
фото з відкритих джерел

Загиблому журналістові було 38 років

Російський ракетний удар по готелю «Сапфір» у Краматорську призвів до трагічної загибелі британця Раяна Еванса, який працював на інформаційне агентство Reuters. Еванс був колишнім військовий Великої Британії, з 2022 року консультував журналістів агентства щодо питань безпеки у різних країнах, включно з Україною, Ізраїлем та під час Олімпіади в Парижі.

Під час атаки в готелі перебували шість співробітників Reuters. Двоє журналістів зазнали поранень, однак їхні життя не знаходяться під загрозою. Інші троє медійників не постраждали.

«Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, у тому числі співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї» – йдеться в опублікованій заяві Reuters. 

Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс фото 1

Reuters оприлюднив заяву, в якій висловив глибокі співчуття родині загиблого та зазначив, що агентство активно співпрацює з владою Краматорська для з’ясування деталей трагедії. Еванс був важливою частиною команди, яка забезпечувала безпеку журналістів у гарячих точках по всьому світу, зокрема і в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня росіяни завдали ударів по Краматорську, унаслідок чого постраждали іноземні журналісти. На черговий злочин окупантів відреагувало МЗС України. За даними ДСНС, ворог вдарив по Краматорську ракетами«Іскандер-М». У результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. Поранено двох осіб. Одну людину врятовано з-під завалів. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.

Також через ворожий обстріл Краматорська постраждала польська журналістка, яка виствітлювала війну Росії проти України.

Теги: обстріл напад росіяни

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