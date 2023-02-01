ФБР прийшло з обшуками в будинок Байдена

Байден погодився співпрацювати зі слідством

Сьогодні, 1 лютого, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки в будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі (штат Делавер) у рамках розслідування щодо секретних документів. Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що обшуки відбуваються за згодою американського президента та пов'язані з широкомасштабним розслідуванням поводження з секретними документами.

«Ми погодилися співпрацювати», – сказав особистий адвокат Байдена Боб Бауер.

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Крім того, адвокат повідомив, що більше інформації буде оприлюднено після закінчення обшуку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Політик користувався офісом у період з 2017 по 2020 рік після того, як пішов з посади віцепрезидента США.

Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації.