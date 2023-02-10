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ФБР проводить обшуки у колишнього віцепрезидента США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ФБР проводить обшуки у колишнього віцепрезидента США
Обшук був очікуваним, і федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса узгодили точний час
фото з відкритих джерел

Очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Майка Пенса у Вашингтоні

Федеральне бюро розслідувань США проводить обшуки у будинку колишнього віцепрезидента країни Майка Пенса в Індіані. Ексчиновника перевіряють на наявність будь-яких додаткових секретних матеріалів. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, обшук був очікуваним, і федеральні правоохоронні органи та юридична команда Пенса узгодили точний час у п’ятницю, 10 лютого.

Зазначено, що зараз колишній топпосадовець перебуває в Каліфорні, однак його адвокат перебуває в будинку в Індіані, поки правоохоронці проводять обшуки.

За інформацією видання, очікується, що найближчими днями ФБР також проведе обшук в офісі Пенса у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки в будинку президента США Джо Байдена в Рехоботі (штат Делавер) у рамках розслідування щодо секретних документів. 

Як повідомлялося, в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Теги: обшук адвокат документи Колумбія розслідування ФБР США

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