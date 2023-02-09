США та Велика Британія покарають російських хакерів Trickbot

Санкції стосуватимуться хакерської групи, яка пов'язана із російськими спецслужбами

США та Великобританія запровадили санкції проти семи фізосіб, які, за даними відомства, є учасниками російського хакерського угрупування Trickbot. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

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«Кіберзлочинці, особливо ті, що базуються в Росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюватися на бізнес США та використовувати міжнародну фінансову систему», – сказав заступник міністра Браян Е. Нельсон.

За його словами, Сполучені Штати вживають заходів сьогодні у партнерстві зі Великою Британією, оскільки міжнародна співпраця є ключовою для боротьби з російською кіберзлочинністю. Росія є притулком для кіберзлочинців, де такі групи, як Trickbot, вільно здійснюють зловмисну ​​кібердіяльність проти США, Великобританії, а також союзників і партнерів. Вона була спрямована на критично важливу інфраструктуру, включаючи лікарні та медичні заклади під час глобальної пандемії, як у США, так і у Великій Британії.

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Як працював Trickbot?

Trickbot, вперше був ідентифікований у 2016 році дослідниками безпеки, це комп'ютерний троянський вірус, що розвинувся з іншого вірусу Dyre. Dyre вражав погано захищені системи онлайн-банкінгу.

Dyre і Trickbot були розроблені та керовані групою кіберзлочинців задля крадіжки фінансових даних. Троянські віруси Trickbot заразили мільйони комп’ютерів жертв по всьому світу, включно з американськими корпораціями. З тих пір він перетворився на високомодульний пакет зловмисних програм, який надає Trickbot Group. Їх власники можуть проводити різноманітні незаконні кібер-діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів. Так, під час розпалу пандемії COVID-19 у 2020 році, Trickbot націлився на лікарні та медичні центри, розпочавши хвилю атак програм-вимагачів на лікарні по всій території Сполучених Штатів.

Під час однієї з цих атак, група Trickbot застосувала програмне забезпечення-вимагач проти трьох медичних закладів Міннесоти, порушивши роботу їхніх комп’ютерних мереж і телефонів, а також спричинивши перенаправлення карет швидкої допомоги за помилковими адресами. Члени Trickbot Group публічно зловтішали легкістю «завоювання» медичних закладів та швидкістю, з якою групі виплачувалися викупи.

Нинішні члени Trickbot Group пов’язані з російськими спецслужбами. Підготовка Trickbot Group у 2020 році привела їх у відповідність з цілями російської держави та цілями, які раніше проводили російські спецслужби, зокрема вони були запрограмовані чинити шкоду уряду США та провідним американським компаніям.

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Результат санкцій

Згідно із повідомленням Мінфіну США, під санкції потрапили росіяни Віталій Ковальов, Максим Михайлов, Валентин Карягін, Михайло Іскрицький, Дмитро Плешевський, Іван Вахромєєв та Валерій Седлецький.

Все майно та частки у власності цих фізичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах, у володінні або під контролем громадян США, мають бути заблоковані, також заблоковані всі фінансові операції зазначених осіб, а також фінансові транзакції які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності заблокованих, або визначених осіб.

Крім того, особи, які беруть участь у певних операціях з підсанкційними особами, можуть самі опинитися під підозрою або санкціями. Будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє здійсненню фінансової транзакції або надає фінансові послуги будь-якій фізичній чи юридичній особі з санкційного списку також може опинитися у ньому.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники. Санкції стосуються шістьох організацій, вісьмох фізичних та однієї юридичної особи.