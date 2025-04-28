Філіппіни відповіли на провокацію Китаю та підняли прапори над спірними островами

Філіппіни висадили свої сили на трьох спірних островах: «Сенді-Кей 1», «Сенді-Кей 2» і «Сенді-Кей 3»

26 квітня стало відомо, що Китай здійснив висадку на спірний острів «Сенді-Кей 2» у Південно-Китайському морі, який розташований лише за 5 км від військової бази Філіппін. 27 квітня Філіппіни відповіли на дії Китаю тим же способом і висадили свої сили на трьох спірних островах: «Сенді-Кей 1», «Сенді-Кей 2» і «Сенді-Кей 3», повідомляє «Главком», посилаючись на Philippine News Agency.

У неділю, Національна оперативно-тактична група «Західне Філіппінське море» провела Міжвідомчу морську операцію. Чотири зведені групи на надувних човнах висадилися на три спірні острови. Під час операції було зафіксовано незаконну присутність китайського корабля берегової охорони 5102 приблизно за 914 м від «Сенді-Кей 2», а також сім суден китайської морської міліції поблизу «Сенді-Кей 2» та «Сенді-Кей 3».

У Манілі підкреслили, що ця операція є підтвердженням непохитної відданості уряду Філіппін щодо захисту суверенітету, прав і юрисдикції країни в Західному Філіппінському морі. Влада також зазначила, що операція підкреслює прагнення Філіппін до захисту свого морського простору, дотримання міжнародного права і забезпечення миру та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Сенд-Кей належить В’єтнаму, там розташовані риболовні об'єкти. Як пише видання, такі дії Китаю підвищили ризик нового протистояння між країнами.

За даними військового каналу китайського державного мовника CCTV, берегова охорона Китаю «запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію» над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули там китайський прапор, оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

Цей крок є першим за багато років, коли Пекін, який претендує на майже все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на іншій раніше незайнятій території.