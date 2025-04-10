Світова організація торгівлі спрогнозувала наслідки митної війни між США та Китаєм

За словами глави СОТ, торгівля товарами між Сполученими Штатами та Китаєм може впасти на 80%

Конфлікт між двома найбільшими економіками світу може серйозно зашкодити глобальній економіці

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу СОТ Нгозі Оконджо-Івеалу.

«Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами й Китаєм – це серйозний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. Наші попередні оцінки вказують на те, що торгівля товарами між двома країнами може впасти на 80%», – йдеться в заяві.

Зазначається, що торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу, на які припадає приблизно 3% світової торгівлі, матиме ширші наслідки та може серйозно зашкодити глобальній економіці.

Існує ризик фрагментації глобальної торгівлі вздовж геополітичних ліній. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового скорочення глобального реального ВВП майже на 7%.

«Для світової спільноти вкрай важливо працювати разом для збереження відкритості міжнародної торговельної системи. СОТ є ключовою платформою для діалогу. Важливо розв'язувати ці проблеми в дусі співпраці», – каже глава організації.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США.

Згодом Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів

Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.