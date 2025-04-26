Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
Китайці із прапором на острові Сенд-Кей
фото з відкритих джерел

Пекін, який претендує на майже все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на іншій раніше незайнятій території

 

Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Сенд-Кей належить В’єтнаму, там розташовані риболовні об'єкти. Як пише видання, такі дії Китаю підвищили ризик нового протистояння між країнами.

За даними військового каналу китайського державного мовника CCTV, берегова охорона Китаю «запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію» над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули там китайський прапор, оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

Цей крок є першим за багато років, коли Пекін, який претендує на майже все Південно-Китайське море, офіційно встановив свій прапор на іншій раніше незайнятій території.

Це відбувається в той момент, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Ці заходи будуть проходити з наступного тижня на тій території Філіппін, якає найближчою до Спратлі.

Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін фото 1

Попри те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею трохи більше 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південно-Китайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, але Маніла зараз модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити рифи Південно-Китайського моря більш придатними для життя та протистояти все більш агресивній діяльності Китаю.

Поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, що китайська берегова охорона пішла після розгортання прапора.

Протягом останніх двох років Маніла посилила патрулювання берегової охорони та направила наукові групи для дослідження повідомлень про китайську діяльність з меліорації на Сенді-Кей та трьох інших рифах.

Деякі експерти дійшли висновку, що подальші захоплення Китаєм малоймовірні, оскільки штучні острови, побудовані та мілітаризовані Пекіном протягом останнього десятиліття, забезпечили його військовій та береговій охороні достатню присутність і охоплення.

Внутрішнє законодавство Китаю надає береговій охороні повноваження зупиняти та перевіряти іноземні судна, які «вторгаються» у води, на які претендує Пекін, і затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень з філіппінськими військовими та береговою охороною у водах поблизу Тіту, які Китай зараз вважає своїми.

Військові сили Китаю мають більше потужностей, ніж форпост Тіту. Його установки на сусідньому рифі Субі включають ракети «земля-повітря» ангари, злітно-посадкову смугу, радар і глибоководний порт-укриття. Але через те, що воно класифікується лише як піднесення, де спостерігається відлив, Субі не має територіального моря згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, США збільшують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема розгортають стратегічні бомбардувальники, пускові платформи та ракетні системи. Таким чином Сполучені Штати посилають сигнал Пекіну.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати більше не гарантують безпеку Європи та закликали союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.

 

Читайте також:

Теги: земля Китай військові Філіппіни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом за споживанням алкоголю на душу населення СССР перевищив дореволюційну Росію у два з половиною рази
Іронія історії або Квітневі пристрасті Михайла Горбачова
22 квiтня, 21:00
РФ поширює фейки про оточення українських військових на Курщині
Українські військові в оточенні на Курщині? ЦПД зробив заяву
6 квiтня, 02:21
На боці Росії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
9 квiтня, 19:55
У Китаї розробили робота, керованого думками
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
11 квiтня, 16:52
Єгор Фірсов зауважив, що важливо, щоб військові відчували себе потрібними у суспільстві
Екснардеп пояснив, як допомогти ветеранам знайти себе в мирному житті
10 квiтня, 19:25
Обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80%
Китай підіймає мита на американські товари до 125%
11 квiтня, 11:18
Владислав Задорін провів 679 днів у російському полоні
Жорстокі тортури та бутерброди із зубною пастою: військовий розповів про жахи російського полону
15 квiтня, 12:21
Карус: «Таким чином, ми дамо жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави»
Естонія створить воєнну базу в місті Нарва, що біля кордону з Росією
23 квiтня, 17:19
Військове моделювання показало проблеми Британії, якщо атаки відбуватимуться з повітря
«Картина не з приємних»: військовий симулятор змоделював удар РФ по Британії
Вчора, 20:00

Політика

Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
Герасімов відрапортував Путіну про завершення операції в Курській області
Герасімов відрапортував Путіну про завершення операції в Курській області
Трамп прибув до Риму на прощання з Папою Франциском
Трамп прибув до Риму на прощання з Папою Франциском

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
57K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
41K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
34K
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
27K
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а тепер зрозумів, що це невигідно

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua