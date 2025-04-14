Полонені китайці розповіли, як їх лякали росіяни

Полонені китайці розповіли, чи були їм надані інструкції у разі потрапляння у полон

Полонені громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо у коментарі «Главкому» розповіли, чи готові повернутись додому.

Полонені китайці розповіли про підготовку до війни, а саме, чи були їм надані інструкції у разі потрапляння у полон. Як відомо, військовим з Північної Кореї, які воюють на боці Росії у війні проти України, були надані інструкції, як себе підірвати гранатою, аби не потрапити у полон до українських військових.

«Ніяких таких інструкцій не було. Нам казали, що якщо ми потрапимо у полон – нас обов’язково вб’ють. Нас таким чином лякали», – заявили громадяни Китаю.

Чжан Ренбо фото: glavcom.ua

Також військовополонені розповіли своє бачення щодо можливого повернення з полону до Китаю. Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо зазначили, що вдома на них чекає покарання за участь у війні Росії проти України, проте яке саме покарання – їм не відомо.

Ван Гуанцзюнь фото: glavcom.ua

«Так, за участь у війні, не важливо на якому боці, є покарання, але ми не знаємо, яке саме. Ми готові до такого покарання. Ми хочемо повернутися до батьків додому», – заявили полонені китайці.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Також військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.