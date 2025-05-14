Перший півфінал Євробачення-2025: список фіналістів

Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення»

13 травня стартував перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. Визначено десятку фіналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.

До фіналу пройшли:

Норвегія

Албанія

Швеція

Ісландія

Нідерланди

Польща

Сан-Марино

Естонія

Португалія

Україна

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення».

Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед півфіналом і великим фіналом. Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2025 дивіться у відео.

Які країни виступили у першому півфіналі «Євробачення-2025»

Ісландія;

Польща;

Словенія;

Естонія;

Україна;

Швеція;

Португалія;

Норвегія;

Бельгія;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Албанія;

Нідерланди;

Хорватія;

Кіпр.

Як відомо, перший півфінал проходить під гаслом «З чого все почалося» – вшановується Швейцарія як країна-засновниця конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.