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Перший півфінал Євробачення-2025: список фіналістів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Перший півфінал Євробачення-2025: список фіналістів
Україна пройшла до фіналу пісенного конкурсу
фото з відкритих джерел

Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення»

13 травня стартував перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. Визначено десятку фіналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.

До фіналу пройшли:

  • Норвегія
  • Албанія
  • Швеція
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Естонія
  • Португалія
  • Україна

Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення».

Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед півфіналом і великим фіналом. Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2025 дивіться у відео.

Які країни виступили у першому півфіналі «Євробачення-2025»

  • Ісландія;
  • Польща;
  • Словенія;
  • Естонія;
  • Україна;
  • Швеція;
  • Португалія;
  • Норвегія;
  • Бельгія;
  • Азербайджан;
  • Сан-Марино;
  • Албанія;
  • Нідерланди;
  • Хорватія;
  • Кіпр.

Як відомо, перший півфінал проходить під гаслом «З чого все почалося» – вшановується Швейцарія як країна-засновниця конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення конкурс Україна Ziferblat

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