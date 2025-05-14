Перший півфінал Євробачення-2025: список фіналістів
Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення»
13 травня стартував перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. Визначено десятку фіналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.
До фіналу пройшли:
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Марино
- Естонія
- Португалія
- Україна
Фінал пісенного конкурсу заплановано на 17 травня, у Базелі на сцені знову з'явиться гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Іспанія, Італія та Швейцарія автоматично потрапили до фіналу «Євробачення».
Глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед півфіналом і великим фіналом. Докладніше про правила голосування на Євробаченні-2025 дивіться у відео.
Які країни виступили у першому півфіналі «Євробачення-2025»
- Ісландія;
- Польща;
- Словенія;
- Естонія;
- Україна;
- Швеція;
- Португалія;
- Норвегія;
- Бельгія;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Албанія;
- Нідерланди;
- Хорватія;
- Кіпр.
Як відомо, перший півфінал проходить під гаслом «З чого все почалося» – вшановується Швейцарія як країна-засновниця конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».
Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.
Україну представляє гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.
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