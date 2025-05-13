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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Попередження для всіх. Про наслідки викриття СБУ угорських шпигунів

glavcom.ua
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9 травня СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України
фото: ssu.gov.ua

Чому ж так рознервувався Орбан? 

Події, які відбувались минулого тижня на угорсько-українському треку, заслуговують на детальний аналіз і очевидно матимуть далекосяжні наслідки. Давайте разом відновимо перебіг подій і спробуємо спрогнозувати, що буде далі.

Отже, 9 травня стало відомо, що Служба Безпеки провела історичну спецоперацію і вперше викрила мережу агентів воєнної розвідки Угорщини. Угорці створили шпигунський осередок для збору даних у сфері оборони. На Закарпатті СБУ затримала агентів угорської спецслужби, один з яких мав стати керівником їхньої мережі у регіоні. Це колишній військовий з Берегівського району був у «режимі очікування» ще з 2021 року, а у вересні 2024 року агента «активував» куратор з воєнної розвідки Угорщини.

Зрадник створив власну мережу і мав розвідувати інформацію про розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Крім того, резидент мав виявляти авто військових, а також знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту.

Після затримання у Будапешті почалася справжня істерика. Угорці, всупереч усталеним дипломатичним правилам, у відповідь на викриття шпигунів, вислали українських дипломатів. Своєю чергою Україна, як це заведено, вислала дипломатів з Угорщини.

Чому ж так рознервувався Орбан? Справа у тому, що угорці і раніше поводили себе на Закарпатті вкрай нахабно, однак тепер відчули, що їм будуть давати по зубах. Затримання угорського агента – знакова подія. Це сталось вперше у нашій історії і демонструє новий рівень роботи контррозвідки СБУ, до чого «орбанівці» явно не були готові. 

Ходів би сказати, два слова про роботу СБУ у цій історії. Припинення подібних шпигунських дій – ключове питання національної безпеки. Контррозвідка Служби Безпеки продемонструвала, що жодна країна не зможе вести підривну діяльність на території нашої держави. Затримання агентів угорської розвідки – свідчення якісної та системної роботи і контррозвідки, і всієї Служби Безпеки загалом.

Тепер, щодо наслідків. Очевидно, що розвідувальна мережа працювала з дозволу офіційного Будапешту. І тепер, всім, в тому числі європейцям ще раз продемонстрували: угорська влада не тільки робила недружні заяви, щодо України, але і санкціонувала шпигунську діяльність у нашій державі. Завдяки Службі Безпеки, Україна тепер має неспростовні докази такої діяльності угорської розвідки. Контррозвідка задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала ворожого резидента за місцем проживання.

За держзраду їм загрожує довічний термін і конфіскація майна. Але вони, схоже, для офіційного Будапешту, просто розмінна монета. Важливо інше. Це стане попередженням для всіх країн. В Україні є сильна контррозвідка. Так як 10-20 років тому, коли наша держава була полем для агентів різних розвідок, вже не буде.

А тепер до наслідків міжнародних. У Європейському Союзі давно обговорюють варіант позбавлення Угорщини права голосу. Орбан блокує ключові вимоги ЄС і часто грає в одному оркестрі з Путіним. І викриття угорської мережі агентів – ще один аргумент для європейських країн. Аргумент, який свідчить: Орбан і його оточення – це одна велика агентурна мережа. І нитки цієї мережі ведуть у Кремль. 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Угорщина шпигун СБУ

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