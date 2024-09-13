Одна з азійських країн почне збирати особисті дані без згоди громадян

Yonhap: у Південній Кореї дозволили збирати особисті дані без згоди клієнтів

Влада Південної Кореї ухвалила закон, згідно з яким компанії можуть збирати особисту інформацію користувачів послуг без їхньої згоди. Про це пише агентство Yonhap з посиланням на Комісію із захисту персональних даних. Указ почне діяти з 15 вересня.

«Згідно з оновленим указом, компаніям більше не потрібно отримувати згоду користувачів на збір особистої інформації, необхідної для надання послуг або укладання контрактів, хоча для збору конфіденційних персональних даних, як і раніше, потрібна явна згода», – наголошується в заяві комісії.

Південнокорейським компаніям дозволили збирати адреси та номери телефонів, які, наприклад, можуть знадобитися для доставки замовлень. Влада планує поширювати буклети серед організацій, щоб запобігти плутанині через оновлені правила.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про посилення заходів проти месенджера Telegram. Причиною став скандал із дипфейками сексуального характеру за участю південнокорейських жінок.