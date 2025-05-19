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Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав
Сухомлин: Підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї – екологічну технологію EcoSteel Ascon
фото: facebook.com/agency.for.restoration

В Україні хочуть впровадити екологічну технологію дорожнього будівництва, яка використовує шлак як компонент покриття

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписало Меморандум про співпрацю з компанією SG – провідним виробником асфальтобетону в Кореї. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба Держагентства відновлення.

Метою підписання документа є впровадження в Україні екологічної технології дорожнього будівництва EcoSteel Ascon, яка використовує шлак як компонент асфальтового покриття, підвищуючи його довговічність.

Співпраця передбачає обмін досвідом, спільні проєкти та використання нових технологій на українських дорогах, зокрема на трасі Р-55.

«Ще в січні познайомились із представниками корейських компаній POSCO International та SG. Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із POSCO. Тепер підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї – екологічну технологію EcoSteel Ascon», – прокоментував глава Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, у Києві почався період ремонтів вулично-дорожньої мережі. Упродовж року середній ремонт виконають на 45 об’єктах у різних районах міста. Під час робіт враховуватимуть принципи безбар’єрності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як пояснили у корпорації, середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги – так званими суцільними ремонтними картами. Тобто замість локального латання окремих пошкоджень оновлюють всю ділянку в межах чітких розмірів. 

До слова, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 3 квітня оголосила тендер на реконструкцію вулично-дорожньої мережі вулиці Центральна у Бородянці Бучанського району Київської області. Очікувана вартість робіт складає 482,1 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Йдеться про ремонт 4,8 км дороги. На цьому відрізку, окрім кладки асфальту, заплановано заміну каналізації, електроосвітлення; реконструкція мереж зв’язку;  підведення мереж водо- і газопостачання та інше.

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Теги: дороги Південна Корея

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