Населення однієї з найбільших азійських країн стрімко скоротилося

Чисельність населення Китаю за результатами 2024 року скоротилася аж на 1,39 млн осіб

Чисельність населення Китаю в 2024 році скоротилася на 1,39 млн. осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.

За даними статистичного управління, у КНР за рік народилося 9,54 млн, а померло 10,93 млн. Також наголошується, що чоловіче населення країни становило понад 719 млн осіб, а жіноче – понад 689 млн. осіб. Крім того, частка міських жителів зросла на 1,1% (до 943,5 млн. осіб), а сільських зменшилася на 2,5% (до 464 млн.).

До слова, Китай розширив кампанію стимулювання народжуваності. Різними способами самотніх людей намагаються мотивувати одружитися, а сім'ї – народжувати більше однієї дитини. Стимулюючі заходи розгортаються як на місцевому, так і національному рівні.

До слова, до 2035 демографічна ситуація в Китаї може сильно погіршитися.

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав запобігти повторенню хвилі масових вбивств, що потрясли країну. Він віддав доручення владі на місцях докласти зусиль для запобігання «екстремальним випадкам».

Раніше професор Університету Тохоку Хіросі Йосіда повідомив, що в Японії, де триває стрімке падіння народжуваності, до 2720 залишиться лише одна дитина молодше 14 років. Він уточнив, що це на 100 років раніше, ніж очікувалося відповідно до попередніх розрахунків.