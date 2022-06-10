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    Політика

    Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

    &nbsp;Фінляндія відправить для ЗСУ&nbsp;новий пакет оборонного обладнання - Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу
     Фінляндія відправить для ЗСУ новий пакет оборонного обладнання
    фото з відкритих джерел

    Про зміст, доставку або терміни допомоги не повідомляється

    Президент Фінляндії Саулі Ніїністе схвалив пропозицію уряду щодо надання Україні додаткової військової допомоги. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

    «Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжуємо допомагати та відправляємо новий пакет оборонного обладнання», – зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

    В Міністерстві зазначили, що ця допомога відповідає актуальним потребам Збройних Сил України. Додаткової інформації про зміст, доставку або терміни допомоги з міркувань безпеки не надається.

    Нагадаємо, раніше Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

    Згодом стало відомо, що Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників.

    Додамо, що російська влада незадоволена військовою допомогою, яку Захід надає Україні. Кремль заявив, що ця допомога може призвести до ядерної війни Росії проти НАТО.

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    Теги: росія окупанти війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу