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Німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні
В майбутньому техніку можна буде ремонтувати без дорогого та тривалого транспортування за кордон
фото: Depositphotos

Українські механіки отримають можливість навчатися безпосередньо на місці

Депутат Бундестагу та член оборонного комітету Маркус Фабер заявив, що німецька компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

«На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, наприклад, танків Leopard 1, які вона поставила», – зазначив німецький депутат.

За словами Фабера, для України це означає «величезне підвищення ефективності», оскільки в майбутньому відпаде необхідність у дорогому й тривалому транспортуванні за кордон. Крім того, ЗСУ зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.

Маркус Фабер додав, що його візит на місце розташування майбутнього центру продемонстрував, що «гроші німецьких платників податків використовуються з користю», а військова допомога ФРН зберігає свою цінність.

До слова, група фахівців Польської зброярської групи ремонтує військову техніку, передану Україні, у безпосередній близькості до лінії фронту. Працівники компанії PGZ Serwis Orel обслуговують, серед іншого, гарматні гаубиці Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz, що постачаються з Польщі.

Теги: Німеччина Україна військова техніка

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