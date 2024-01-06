Росія перекидає військову техніку через Маріуполь: Андрющенко назвав напрямок

Протягом останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок

Окупанти перекидають вантажівки з боєкомплектами та живою силою

Російські загарбники перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на Бердянський напрямок. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram.

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За інформацією заступника мера Маріуполя, російські окупанти перекидають вантажівки з боєкомплектами та живою силою.

«Фіксуємо поновлення перекидання вантажівок з БК та живою силою в Бердянський напрям», – йдеться у повідомленні.

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Андрющенко наголосив, що протягом останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок без урахування колон паливозаправників.

Триває 682-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.