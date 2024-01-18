Міністр Умєров в останній момент скасував візит до Франції

Умєров в режимі відеоконференції разом зі своїм французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії

Офіційно Міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував свій візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні. Про це повідомляє Le Monde.

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Як зазначає видання, скасування візиту підтвердило міністерства збройних сил Франції. Але Умєров в режимі відеоконференції разом зі своїм французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.

Коаліцію очолюють Франція та США. Вона діє в рамках Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Як зазначали у Франції, коаліція повинна об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

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Додамо, що офіційно Міністерство збройних сил Франції анонсувало візит Умєрова ще 15 січня. У четвер, 18 січня, Умєров та Лекорню повинні були поїхати на промислові об’єкти Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, і на ракетний корабель MBDA у Сель-Сен-Дені.

Нагадаємо, Франція анонсувала виробництво десятків САУ Caesar для України.

Раніше повідомлялося, що Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser, заявив президент Емманюель Макрон.