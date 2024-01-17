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Аудит від ЄС подіяв: Франція дасть Україні десятки ракет і сотні бомб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Аудит від ЄС подіяв: Франція дасть Україні десятки ракет і сотні бомб
Франція пообіцяла надати Україні ракети SCALP
фото із відкритих джерел

Президент Франції оголосив нові плани щодо допомоги Україні 

Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser, заявив президент Емманюель Макрон. Про це пише видання Le Monde,

Також, за його словами, Париж працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, яка може бути підписана за кілька тижнів. «Я сам поїду до України у лютому. Я оголошу про фіналізацію цих текстів. Почнуться постачання снарядів, про які я говорю», – сказав французький президент.

Як зазначає Le Monde, заява Макрона має показати, що Франція не відстає в плані військової підтримки України. Напередодні кілька дипломатів у Брюсселі розповіли Financial Times, що Європейська служба зовнішніх зв'язків (дипломатичне відомство ЄС) запустила аудит, покликаний встановити, скільки озброєнь країни союзу обіцяли і зрештою передали Києву.

Результати аналізу служба планує надати лідерам країн ЄС на саміті 1 лютого. На цьому заході також знову обговорюватиметься питання щодо виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Перевірка обсягів військової допомоги Києву розпочалася після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни наростити постачання на тлі скорочення допомоги США. Сам Берлін збирається 2024 року подвоїти допомогу та направити 7 млрд євро на закупівлю зброї для України.

Велика Британія, у свою чергу, пообіцяла виділити 2,5 млрд. фунтів стерлінгів ($3,2 млрд.) у 2024–2025 роках на військову допомогу Україні. Також Лондон та Київ підписали договір про гарантії безпеки, який діятиме протягом десяти років. Угода передбачає фінансові та гуманітарні зобов'язання, захист критичної інфраструктури, кібербезпеку, боротьбу з пропагандою та організованою злочинністю.

Досі Франція сильно відставала за обсягами військової допомоги Україні. Так, наприклад, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії поставила Києву озброєнь на 17,1 млрд. євро, Велика Британія — на 6,6 млрд., Італія — на 0,69 млрд., а Франція – лише на 0,54 млрд. євро.

 До слова, під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 16 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив суму коштів, на яку Німеччина у 2024 році надасть Україні військової допомоги.

Шольц зазначив, що вони з Байденом погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. «Сьогодні я розмовляв з президентом США по телефону. У 2024 році Німеччина надасть (Україні – ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», – повідомив Шольц в мережі X. Раніше повідомлялося, що 16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази. 

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон планує у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги.

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Теги: Франція аудит озброєння президент Еммануель Макрон Україна Велика Британія військові Париж Олаф Шольц

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